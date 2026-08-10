Δυτική Ευρώπη: Κατέρρευσε το ρεκόρ καύσωνα του 2022 – Θα είναι το 2026 το θερμότερο έτος στην ιστορία της Γης;

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η κλιματική κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της στην Ευρώπη, καθώς το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη παρατεταμένου καύσωνα και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, η Δυτική Ευρώπη βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο ιστορικό καταγραφής, αφήνοντας πίσω της καταστροφικές πυρκαγιές, ξηρασία και χιλιάδες θύματα.

Νέο ιστορικό ρεκόρ

Οι καύσωνες που σφυροκοπούν τη Δυτική Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι κατέρριψαν το ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου που είχε σημειωθεί το 2022, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή, Copernicus.

Η ακραία ζέστη ξεκίνησε από τον Μάιο και συνέβαλε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, παρατεταμένη ξηρασία και νέα εθνικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και σε χιλιάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη.

Στη Δυτική Ευρώπη, εντωμεταξύ, το ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου έφτασε τους 21,12°C.

Το 2026 όλο και πιο κοντά στην πρωτιά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι στιγμής αυτό είναι το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία, πίσω από το 2024 και το 2025, όπως δείχνουν τα κλιματικά στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, το 2026 έχει ακόμη χρόνο να τα φτάσει.

Χάρη στον διπλό συνδυασμό της επιταχυνόμενης ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη και ενός γιγαντωμένου El Niño -μιας περιοδικής θέρμανσης τμημάτων του Ειρηνικού που οδηγεί σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη- υπάρχει αυξανόμενη πιθανότητα μέχρι το τέλος του έτους το 2026 να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το 2024, ή τουλάχιστον να το πλησιάσει, δήλωσαν οι επιστήμονες.

Ο προηγούμενος μήνας κατέγραψε την υψηλότερη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο στους εξωπολικούς ωκεανούς (δηλαδή τους ωκεανούς που δεν καλύπτονται από εποχιακούς πάγους), ανέφερε η υπηρεσία Copernicus.

Αυτό τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τις συνθήκες El Niño που αναπτύσσονται στον ισημερινό Ειρηνικό, σημείωσε η υπηρεσία.

Το νέο μέσο ρεκόρ για τον Ιούλιο είναι 20,96°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 2023 που ήταν 20,89°C.

Ωστόσο, η μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της Γης παγκοσμίως τον περασμένο μήνα ήταν 16,90°C, γεγονός που τον κατατάσσει μόλις ως τον δεύτερο θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ (σε ισοβαθμία με τον Ιούλιο του 2024), σύμφωνα με την αναφορά της Copernicus.

«Ένα σαφές παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής»

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, στρατηγική επικεφαλής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), εξήγησε τους μηχανισμούς πίσω από το φαινόμενο.

«Επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης παγίδευσαν τη θερμότητα πάνω από τη δυτική Ευρώπη, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες ενίσχυσαν επίσης την εκτεταμένη ξηρασία. Καθώς τα εδάφη στεγνώνουν, χάνουν την ικανότητά τους να παρέχουν φυσική ψύξη, επιτρέποντας στη θερμότητα να συσσωρεύεται πιο εύκολα», δήλωσε.

Η ίδια υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσθέτοντας: «Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία φαινόμενα ζέστης, με τη ζέστη και την ξηρασία να ενισχύουν όλο και περισσότερο η μία την άλλη».

Πηγή: Associated Press