Marfin: Αντίστροφη μέτρηση για την απολογία της 46χρονης

Η 46χρονη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρησμό της Marfin και υποστηρίζει ότι συμμετείχε μόνο στη διαδήλωση.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, στον έβδομο όροφο, κρατείται η 46χρονη κατηγορούμενη για το έγκλημα της Marfin, καθώς έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και αφού πρώτα ο δικηγόρος της λάβει τα στοιχεία της δικογραφίας που την αφορούν.

Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία όπου έκανε οικογένεια και απέκτησε δύο παιδιά, εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα έπειτα από σχετικό αίτημα που απέστειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τη 46χρονη συνόδευσε στην Ελλάδα κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στο Λονδίνο, εκεί όπου κρατείτο η ίδια από τη βρετανική Αστυνομία, μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της.

Ωστόσο από την αρχή που έγινε γνωστή η φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της Marfin, είχε δηλώσει μέσω του δικηγόρου της πως είναι αθώα και εξέφρασε την επιθυμία να μεταβεί στην Ελλάδα ώστε να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μάλιστα η σύλληψή της από τους Βρετανούς αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και ενώ ήταν έτοιμη να ταξιδέψει προς τη χώρα μας. Οταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το κατηγορητήριο σε βάρος της

Το κατηγορητήριο εις βάρος της περιλαμβάνεται στην έκθεση που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. και βασίζεται σε φωτογραφικό υλικό που καταγράφηκε πριν και κατά τη διάρκεια της δολοφονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω των κινητοποιήσεων για το πρώτο μνημόνιο το 2010, καθώς και σε φωτογραφίες από διακοπές, οι οποίες είχαν τραβηχτεί έναν χρόνο πριν από το έγκλημα.

Συγκεκριμένα, στο υλικό που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει παραδοθεί στο σύνολό του στην αρμόδια ανακρίτρια, υπάρχει μία φωτογραφία γυναίκας έξω από την τράπεζα την επίμαχη ώρα και ημέρα του εγκλήματος, η οποία απεικονίζεται με μαύρο μαντίλι στο κεφάλι, το οποίο καλύπτει εξ ολοκλήρου τα χαρακτηριστικά της, εκτός από ένα μέρος της ξανθιάς κοτσίδας της.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί πριν από την εμπρηστική επίθεση, στις οποίες η 46χρονη φαίνεται να περπατά στην οδό Σταδίου με κατεύθυνση προς την πλατεία Συντάγματος, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν ο κύριος όγκος των διαδηλωτών.

Οι φωτογραφίες αυτές, σε συνδυασμό με τη φωτογραφία της γυναίκας έξω από τη Marfin, στην οποία διακρίνεται τμήμα ξανθιάς κοτσίδας, αποτελούν το στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, αποκαλύπτει την ταυτότητά της.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον συνήγορό της, το συγκεκριμένο στοιχείο συνιστά ιδιαίτερα ασθενή ένδειξη για την απόδειξη της παρουσίας της 46χρονης έξω από τη Marfin την ώρα που διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα.

Η ίδια πάντως δεν αρνείται ότι συμμετείχε στην κινητοποίηση εκείνης της ημέρας, όπως άλλωστε και εκατοντάδες άλλοι πολίτες. Αντιθέτως αρνείται πως βρέθηκε έξω από τη Marfin τη στιγμή που δύο άγνωστοι πετούν μολότοφ και εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του υποκαταστήματος, προκαλώντας τον θάνατο τριών υπαλλήλων και ενός εμβρύου, καθώς το ένα από τα θύματα ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας φέρεται να ταυτοποιήθηκε έπειτα από σύγκριση φωτογραφιών από τις διακοπές του το 2009, καθώς ταυτίζονται κινητά αντικείμενά του, όπως σακίδιο πλάτης, παπούτσια και καπέλο. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο συλληφθέντα, πέρα από την ταύτιση κινητών αντικειμένων, φέρεται να ταυτοποιούνται και ορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, έπειτα από σύγκριση με φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ικαρία.