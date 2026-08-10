Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την 57χρονη – Η σορός της εντοπίστηκε σε σπηλιά

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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ προκειμένου να λύσουν τον γρίφο της υπόθεσης με την σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε το Σάββατο (8/8) σε σπηλιά στον Λυκαβηττό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σορός ανήκει σε γυναίκα η οποία φέρεται να είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες από την περιοχή της Κυψέλης.

Το χρονικό

Παραμένει ένα μυστήριο ο θάνατος της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε έξω από σπηλιά στον Λυκαβηττό, σε κοντινή απόσταση από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Το Σάββατο το μεσημέρι ένας περαστικός, εντόπισε την σορό όταν περνούσε από το σημείο.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση έγινε γνωστό πως πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός της φέρεται να προήλθε μιάμιση, δύο ημέρες πριν τον εντοπισμό της, δηλαδή την Πέμπτη, ενώ ως αιτία φαίνεται πως ήταν η πτώση από ύψος. Και αυτό μάλιστα ενισχύεται από το σενάριο ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε κάταγμα στο χέρι. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που συνεχίζεται. «Κλειδί» αναμένεται να είναι και η νεκροψία νεκροτομή, που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της 57χρονης.