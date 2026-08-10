Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την 57χρονη – Η σορός της εντοπίστηκε σε σπηλιά

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαλευκανθεί η υπόθεση της σορού γυναίκας 57 ετών, που εντοπίστηκε το Σάββατο (8/8) σε σπηλιά στον Λυκαβηττό. Η γυναίκα φέρεται να είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την Κυψέλη, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για πτώση από ύψος ως αιτία θανάτου, με την νεκροψία-νεκροτομή να αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις.

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Λυκαβηττός - Πτώμα γυναίκας σε σπηλιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την σορό γυναίκας που εντοπίστηκε σε σπηλιά στον Λυκαβηττό το Σάββατο (8/8).
  • Πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης και η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός της φέρεται να προήλθε από πτώση από ύψος, ενώ αναμένονται περισσότερες απαντήσεις από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ προκειμένου να λύσουν τον γρίφο της υπόθεσης με την σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε το Σάββατο (8/8) σε σπηλιά στον Λυκαβηττό.

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της 57χρονης – Εξετάζεται η διαδρομή της από την Κυψέλη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σορός ανήκει σε γυναίκα η οποία φέρεται να είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες από την περιοχή της Κυψέλης.

 

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε 57χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Κυψέλη ανήκει η σορός – Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή

Το χρονικό

Παραμένει ένα μυστήριο ο θάνατος της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε έξω από σπηλιά στον Λυκαβηττό, σε κοντινή απόσταση από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Το Σάββατο το μεσημέρι ένας περαστικός, εντόπισε την σορό όταν περνούσε από το σημείο.

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Λυκαβηττός - Πτώμα γυναίκας σε σπηλιά

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση έγινε γνωστό πως πρόκειται για μια 57χρονη γυναίκα, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός της φέρεται να προήλθε μιάμιση, δύο ημέρες πριν τον εντοπισμό της, δηλαδή την Πέμπτη, ενώ ως αιτία φαίνεται πως ήταν η πτώση από ύψος. Και αυτό μάλιστα ενισχύεται από το σενάριο ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε κάταγμα στο χέρι. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που συνεχίζεται. «Κλειδί» αναμένεται να είναι και η νεκροψία νεκροτομή, που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της 57χρονης.

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