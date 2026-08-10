Εικόνες από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά: 10+1 ΦΩΤΟ από την μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά Ανατολικής Αττικής, κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισκέφθηκε την περιοχή, ενώ λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία της Λεωφόρου Λαυρίου και της Λ. Σουνίου.

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Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά στην Ανατολική Αττική.
  • Στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
  • Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Λαυρίου και της Ελ. Βενιζέλου.

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Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά στην Ανατολική Αττική, κοντά στον οικισμό Άγιος Στυλιανός.

Η στιγμή που ρεπόρτερ σώζει μια χελώνα στη φωτιά στον Κουβαρά – Συγκινητικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο

Στην περιοχή μετέβη νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά: Κάηκε κτηνοτροφική μονάδα, ζημιές σε ακόμη μία επιχείρηση – 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ

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