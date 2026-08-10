Εικόνες από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά: 10+1 ΦΩΤΟ από την μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων

Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά στην Ανατολική Αττική, κοντά στον οικισμό Άγιος Στυλιανός.

Στην περιοχή μετέβη νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες από το σημείο

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ