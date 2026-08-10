Τρόμος σε δάσος της Πολωνίας: Βίσονας επιτέθηκε σε τουρίστα και δεν τον άφηνε να σηκωθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας τουρίστας στην Πολωνία δέχτηκε επίθεση από έναν ευρωπαϊκό βίσονα στο δάσος Μπιαλοβιέζα, ο οποίος τον έριξε στο έδαφος και τον εμπόδιζε να σηκωθεί. Ο φωτογράφος Γκρέγκορζ Ρίνσκι παρενέβη με το αυτοκίνητό του για να τον σώσει, ενώ ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς μώλωπες και γρατζουνιές.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρόμος σε δάσος της Πολωνίας, όπου ένας βίσονας επιτέθηκε σε τουρίστα και δεν τον άφηνε να σηκωθεί.
  • Ο φωτογράφος Γκρέγκορζ Ρίνσκι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του για να χωρίσει τον τουρίστα από το άγριο ζώο.
  • Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

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Στιγμές τρόμου έζησε ένας τουρίστας στην Πολωνία, όταν ήρθε αντιμέτωπος με έναν μαινόμενο, γιγαντιαίο ευρωπαϊκό βίσονα μέσα σε δάσος.

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Το άγριο ζώο τον έριξε στο έδαφος και εμπόδιζε κάθε προσπάθειά του να σηκωθεί.

Η στιγμή της επίθεσης

Ο άνδρας βρισκόταν μόλις 6 μέτρα μακριά από τον βίσονα στο δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας την περασμένη Δευτέρα, όταν το τεράστιο ζώο όρμησε ξαφνικά εναντίον του και τον έριξε κάτω, όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο TVP World.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε το πελώριο ζώο να στέκεται πάνω από τον αγνώστων στοιχείων τουρίστα, ενώ εκείνος κοιτόταν στο έδαφος.

 

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A post shared by TVP World (@tvp_world)


Όταν ο άνδρας επιχειρεί να σηκωθεί ξανά, το ογκώδες άγριο ζώο τον χτυπά γρήγορα και τον σπρώχνει πάλι στο έδαφος, όπως φαίνεται στο απόσπασμα.

Επιχείρηση διάσωσης

Ο φωτογράφος Γκρέγκορζ Ρίνσκι, ο οποίος κατέγραψε την τρομακτική συνάντηση, φώναξε στον τουρίστα να μην κινείται, πριν χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να τον χωρίσει από τον βίσονα.


Ο Ρίνσκι οδήγησε αργά προς το ζώο, έχοντας την πόρτα του αυτοκινήτου μισάνοιχτη ώστε να μπορέσει ο άνδρας να μπει μέσα.

Ωστόσο, ο τουρίστας φαινόταν να βρίσκεται σε σοκ και προσπάθησε να ξεφύγει από τον βίσονα τρέχοντας με τα πόδια, αναγκάζοντας τον φωτογράφο να κάνει αργά όπισθεν δίπλα του μέχρι να απομακρυνθούν αρκετά.

Ο Γκρέγκορζ Ρίνσκι δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24: «Δεν πρέπει να κατηγορούμε τον βίσονα. Ο άνδρας ήταν στην πραγματικότητα πολύ τυχερός επειδή το συγκεκριμένο ζώο ήταν αρκετά ήρεμο. Υπάρχουν πολύ πιο επιθετικά».

Η σύζυγος του Ρίνσκι, Ανέτα, η οποία ήταν επίσης μάρτυρας της επίθεσης, δήλωσε ότι ο τουρίστας είχε μια βαθιά γρατζουνιά στη γάμπα του, έφερε σοβαρούς μώλωπες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

«Ο βίσασος είναι ένα άγριο ζώο. Εάν ένας άνθρωπος πλησιάσει πολύ, το ζώο μπορεί να νιώσει απειλή και να επιτεθεί», σημείωσε.

Επικίνδυνα άγρια ζώα

Το περίφημο δάσος, που βρίσκεται στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, αποτελεί καταφύγιο για περίπου 1.176 ευρωπαϊκούς βίσονες ελεύθερης βοσκής.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλα παρόμοια συμβάντα, καθώς τον Ιούλιο, ο Καρλ Άισομ-ΜακΝτάνιελ εκσφενδονίστηκε 2,5 μέτρα στον αέρα από βίσονα σε μια επίθεση που έγινε viral στο Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν, στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ.

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