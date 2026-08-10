Φωτιά στον Κουβαρά: Στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης

Η φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το πρωί της Δευτέρας (10/8) προκάλεσε ζημιές σε μία κτηνοτροφική μονάδα, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον οικισμό Άγιος Στυλιανός. Οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, με τη συνδρομή ευρωπαϊκών αποστολών και εναέριων μέσων, επιχειρούν για την κατάσβεση, με την εικόνα της πυρκαγιάς να είναι πλέον βελτιωμένη.

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φωτιά Κουβαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ζημιές σε μία κτηνοτροφική μονάδα και άλλη μία επιχείρηση προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής.
  • Δόθηκε εντολή εκκένωσης μέσω του 112 για τον οικισμό Άγιος Στυλιανός, ενώ οι ισχυροί άνεμοι κατεύθυναν τις φλόγες προς το βουνό.
  • Η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πυροσβεστών, να παραμένουν στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ζημιές σε μία κτηνοτροφική μονάδα προκάλεσε η φωτιά, που ξέσπασε στις 8 το πρωί της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής.

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Η επιχείρηση βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, για τον οποίο δόθηκε εντολή εκκένωσης μέσω του 112.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να απομακρυνθούν από τον οικισμό και να κατευθύνουν τη φωτιά προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα.

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Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.

Δείτε εικόνες του enikos.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε κτηνοτροφική μονάδα: 

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φωτιά Κουβαράς

φωτιά Κουβαράς

Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε προχωρήσει σε εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

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