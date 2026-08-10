Φωτιά στον Κουβαρά: Στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης

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Ζημιές σε μία κτηνοτροφική μονάδα προκάλεσε η φωτιά, που ξέσπασε στις 8 το πρωί της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής.

Η επιχείρηση βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, για τον οποίο δόθηκε εντολή εκκένωσης μέσω του 112.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να απομακρυνθούν από τον οικισμό και να κατευθύνουν τη φωτιά προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.

Δείτε εικόνες του enikos.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε κτηνοτροφική μονάδα:

Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε προχωρήσει σε εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.