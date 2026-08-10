Στον Κουβαρά ο Ευάγγελος Τουρνάς – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς

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Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά Αττικής.

Στην περιοχή μετέβη νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.