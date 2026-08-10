Η στιγμή που ρεπόρτερ σώζει μια χελώνα στη φωτιά στον Κουβαρά – Συγκινητικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο

Μέσα στις φλόγες, τον καπνό και την αγωνία για την πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς στον Κουβαρά, μια διαφορετική εικόνα, ήρθε να συγκινήσει όσους παρακολουθούσαν τη ζωντανή ενημέρωση της ΕΡΤ. Ο ρεπόρτερ Σπύρος Δαρσινός, την ώρα που μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο, εντόπισε μια χελώνα που προσπαθούσε να διαφύγει από τις φλόγες.

Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, πλήττοντας κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποθήκη και μεγάλες εκτάσεις με δασική βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούσαν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι.

Εντόπισε τη χελώνα μέσα στα χόρτα

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης από το όρος Μερέντα, ο Σπύρος Δαρσινός, βρέθηκε πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί, ανάμεσα στα χόρτα, αντιλήφθηκε την παρουσία μιας χελώνας, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, εξαιτίας της φωτιάς.

Χωρίς να το σκεφτεί, ο ρεπόρτερ πλησίασε το ζώο και το πήρε στα χέρια του, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάστασή του και να το απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο.

Η χελώνα ήταν ζωντανή, όμως είχε υποστεί εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια της. Η εικόνα της ήταν ενδεικτική του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα ζώα όταν οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα και καταστρέφουν το φυσικό τους περιβάλλον.

Συνέχισε την ενημέρωση κρατώντας τη χελώνα

Αφού βεβαιώθηκε ότι το ζώο βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση και δεν το άφησε εκτεθειμένο στις φλόγες, ο δημοσιογράφος συνέχισε κανονικά τη ζωντανή μετάδοση, κρατώντας τη χελώνα στα χέρια του.

Την ίδια στιγμή, από το πύρινο μέτωπο η κατάσταση παρέμενε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η κατεύθυνση της φωτιάς μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις μεταβολές των ανέμων.

«Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης.

Η αυθόρμητη κίνηση του Σπύρου Δαρσινού ανέδειξε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια διαφορετική διάσταση της καταστροφής. Πέρα από τις περιουσίες και τις δασικές εκτάσεις που απειλούνται ή καταστρέφονται, οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους και αμέτρητα άγρια ζώα, που παλεύουν να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Η μικρή χελώνα έγινε έτσι ένα ακόμη σύμβολο των αόρατων θυμάτων, μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Των ζώων που, χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το φυσικό τους καταφύγιο και να αναζητήσουν έναν ασφαλή δρόμο μέσα σε ένα τοπίο που μετατρέπεται μέσα σε λίγη ώρα σε στάχτη.