Αυτιάς: Ζητεί έλεγχο σε αγορές ακινήτων από τρίτες χώρες σε διασυνοριακές περιοχές – Η ερώτησή του προς την Κομισιόν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, ρωτά πώς και με ποιον τρόπο η Κομισιόν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να ελέγξει επιθετικές αγορές γης και ακινήτων που πραγματοποιούνται με εισροές κεφαλαίων τρίτων χωρών.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει στην ερώτησή του, ότι το φαινόμενο αυτό εντείνεται όλο και περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές που κατέχουν υψηλή οικονομική και εθνική σημασία, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών.

Η ερώτηση προς την Κομισιόν

Το φαινόμενο της επιθετικής αγοράς γης και ακινήτων, μέσω μαζικών εισροών κεφαλαίων από τρίτες χώρες, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και αναφορές κατοίκων πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε διασυνοριακές περιοχές με υψηλή οικονομική και εθνική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς διαφάνειας ως προς την προέλευση του χρήματος, τον σκοπό και τη δομή της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνά την εταιρική διάρθρωση ιδίως στις περιπτώσεις όπου υφίστανται εικονικές εταιρείες που επιτρέπουν αποφυγή πληρωμής φόρου ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, στις περιοχές στρατηγικής σημασίας οι πωλήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο και στην έγκριση των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους, όταν προκύπτουν εθνικά ζητήματα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

⦁ Θα παρέχει τη δυνατότητα αυστηρών ελέγχων στα κράτη μέλη ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές;

⦁ Θα ελέγχει το είδος της επένδυσης και της προέλευσης του χρήματος;

⦁ Θα ελέγχει τη σκοπιμότητα ίδρυσης εταιρείας;