Σδούκου στη Realnews: Εθνική αναγκαιότητα η αυτοδυναμία της ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ έγινε χορηγός του Τσίπρα

«Εθνική αναγκαιότητα» χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. και υποψήφια στην Α’ Αθηνών, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Στις εθνικές εκλογές ψηφίζουμε κυρίως και για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα», αναφέρει στη Realnews, ενώ τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί στον καλύτερο χορηγό του Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάνει λόγο για «προσωπική βεντέτα» και επισημαίνει ότι η «ίδρυση ενός αντίπαλου πολιτικού σχηματισμού, για δεύτερη φορά, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην υστεροφημία του ίδιου παρά στη Νέα Δημοκρατία».

Στη φετινή αντιπυρική περίοδο είχαμε όχι μόνο καμένες εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων και καταστροφές, αλλά και βαρύ ανθρώπινο τίμημα. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στη στρατηγική σας για την πολιτική προστασία. Τι απαντάτε;

Η απώλεια κάθε ανθρώπινης ζωής είναι μια τραγωδία και θέλω να συλλυπηθώ ξανά τις οικογένειες αυτών των σύγχρονων ηρώων που, όπως αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά, διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μας προστατεύσουν. Οπως πολύ δύσκολο είναι να βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο ή να έχεις μπροστά σου έναν τόπο μαύρο, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες υπήρχε ένα δάσος, μια γειτονιά, η ζωή σου όπως την ήξερες. Αυτή η εικόνα δεν χωνεύεται εύκολα. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω πως όσα λέει η αντιπολίτευση είναι μια απλουστευτική κριτική σε ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Είμαι σίγουρη πως το ξέρουν, αλλά επιλέγουν την εύκολη καταγγελία, γιατί μια σοβαρή κριτική προϋποθέτει να πουν και κάτι ουσιαστικό, το οποίο θέλει κόπο. Και στην αντιπολίτευση δεν έχουν μάθει να κοπιάζουν. Οσον αφορά την κυβερνητική δράση, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τι κάνουμε. Από το 2019 κινούμαστε πρακτικά σε δύο κατευθύνσεις: στην πρόληψη -που για πρώτη φορά γίνεται τόσο οργανωμένα- και στην αντιμετώπιση. Για την αντιμετώπιση έχουμε αυξήσει και τα μέσα και τους ανθρώπους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει περίπου 42% περισσότερο προσωπικό, ενώ στους εθελοντές πυροσβέστες η αύξηση φτάνει το 150%. Παρομοίως, έχουμε και μεγάλες αυξήσεις σε μέσα, σε οχήματα, σε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Οσον αφορά το πεδίο της πρόληψης, που προσωπικά το θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο, υλοποιούμε το σχέδιο Αntinero. Για πρώτη φορά έχουν καθαριστεί και αποκατασταθεί περίπου 917.000 στρέμματα, έχουν συντηρηθεί αντιπυρικές ζώνες και δασικοί δρόμοι, ώστε να υπάρχει πρόσβαση και να περιορίζεται η εξάπλωση της φωτιάς. Από το 2021 έως το 2026 έχουν διοχετευτεί πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για τα δάση, εκ των οποίων 667 εκατ. αποκλειστικά για την πρόληψη. Πριν από το 2019, ένα δασαρχείο πολλές φορές είχε μόλις 10.000 ή 20.000 ευρώ, χρήματα που δεν επαρκούσαν ούτε για τα βασικά, ενώ πλέον φτιάχνονται και σύγχρονες διαχειριστικές μελέτες που δεν υπήρχαν. Ολα τα παραπάνω είναι αυτά που μηδενίζει η αντιπολίτευση. Οπως μηδενίζει τα πάντα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και ταυτόχρονα να λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως οι φωτιές, μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας πολλές φορές κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούν να μηδενιστούν. Βλέπετε τι έγινε σε Ισπανία και Γαλλία, χώρες με τεράστια παράδοση στην Πολιτική Προστασία.

Ποιο θα είναι το κεντρικό διακύβευμα της εθνικής κάλπης; Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι και πάλι το δίπολο;

Το κεντρικό διακύβευμα θα είναι ξεκάθαρο: ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με ασφάλεια, σοβαρότητα και αποτέλεσμα και ποιος λέει τα πιο εύκολα αλλά ανεφάρμοστα λόγια. Επειδή όμως οι εκλογές κρίνονται και στα διλήμματα, σωστά ρωτάτε ποιο θα είναι το δίπολο. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, που είναι το μόνο στοιχείο που διαθέτουμε, ο κύριος Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος. Αρα, ένα πολύ πιθανό ερώτημα που θα τεθεί θα είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Και να σας πω ειλικρινά. Θα είναι ένα πολύ καθαρό δίλημμα, καθώς τους γνωρίζουμε και τους δύο. Εχουν κυβερνήσει και έχουν φέρει και οι δύο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εφήρμοσαν συγκεκριμένες πολιτικές για τη μεσαία τάξη, τη φορολογία, το μεταναστευτικό, τις επενδύσεις, την άμυνα της χώρας. Ας μη γελιόμαστε. Στις εθνικές εκλογές ψηφίζουμε κυρίως και για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.

Εάν δεν επιτευχθεί ο κεντρικός στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, με ποιο κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε; Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία…

Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει με απόφαση του… Συνεδρίου του την πιθανότητα συνεργασίας μαζί μας. Δεν θα κρίνω τι είναι αυτό́ που τους οδήγησε σε αυτή τη απόφαση, καθώς θα μπορούσε κάποιος να πει πως υπάρχει κάποιος κρυφός φόβος. Θα κρίνω όμως το πολιτικό αποτέλεσμα που παρήχθη. Η δική μας επιδίωξη για αυτοδυναμία γίνεται πλέον μονόδρομος λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ. Το να ζητάμε εντολή για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης δεν είναι κάποιο καπρίτσιο, αλλά και εθνικά αναγκαίο, καθώς, πλην του ΠΑΣΟΚ με το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκλίσεις, δεν υπάρχει άλλο κόμμα που θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και να σας πω την αλήθεια; Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι λυπηρή, γιατί είναι ένα κόμμα με το οποίο συγκυβερνήσαμε δίνοντας κοινές μάχες απέναντι στον ακραίο λαϊκισμό του κυρίου Τσίπρα. Και δέκα χρόνια μετά, με τη στάση του, αποτελεί τον καλύτερο χορηγό του.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής, ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός του κυρίου Σαμαρά για ίδρυση κόμματος θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία;

Κατ’ αρχάς να πούμε πως πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς δυστυχώς έχει επιλέξει να ασκεί ακραία και άδικη κριτική, δίνοντας την αίσθηση μιας προσωπικής βεντέτας με την παράταξη που τον τίμησε και τον ανέδειξε πρωθυπουργό. Θα σας έλεγα πως κάνει το ίδιο λάθος που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ξεχνώντας τη μάχη που δόθηκε πριν από δέκα χρόνια απέναντι στον λαϊκισμό, με τον ίδιο να είναι θύμα αυτής της πολιτικής. Το αν θα ιδρύσει νέο κόμμα είναι δική του απόφαση. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα το κάνει. Προφανώς, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ευχάριστη. Οπως φαίνεται ωστόσο από τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι θα απευθυνθεί κυρίως σε πολίτες που βρίσκονται ήδη εκτός Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ίδρυση ενός αντίπαλου πολιτικού σχηματισμού, για δεύτερη φορά, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην υστεροφημία του ίδιου παρά στη Νέα Δημοκρατία. Οσον αφορά τον Κώστα Καραμανλή, είναι, όπως σας είπα, μια διαφορετική περίπτωση. Ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί για τη Ν.Δ. ένα ιστορικό κεφάλαιο. Ουδέποτε έκανε προσωπικές επιθέσεις και ποτέ δεν καταφέρθηκε κατά της Ν.Δ. Και αν θέλετε την άποψή μου, ο κύριος Καραμανλής, φύσει και θέσει, δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει πρόβλημα στη Ν.Δ.

Ποιοι θα είναι οι βασικοί στόχοι του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα το 2030;

Το πρόγραμμά μας για το 2030 στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, ισχυρή ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από την Ευρώπη, ώστε να αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα τα εισοδήματα, να στηρίζεται η κοινωνική συνοχή και να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση. Δεύτερον, ακόμη ισχυρότερη άμυνα και διπλωματική παρουσία, γιατί σε έναν αβέβαιο κόσμο η χώρα χρειάζεται ασφάλεια, σταθερότητα και ισχυρές συμμαχίες. Και, τρίτον, ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, με μεγάλες θεσμικές αλλαγές, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη. Να το ξέρετε: το κράτος και οι βαθιές παθογένειες που έρχονται από πολύ πίσω θα είναι προτεραιότητά μας. Η ψηφιοποίηση αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο στη μάχη αυτή και ήδη έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Η προσπάθεια είναι διαρκής. Βήμα-βήμα. Και στις εκλογές του 2027 ζητάμε θετική ψήφο για να ολοκληρώσουμε ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος που καταλήγει στη δημιουργία της Ελλάδας του 2030.