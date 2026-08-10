Πεντέλη: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά σε πευκοδάσος για ένα «challenge» – Το βίντεο που προκαλεί οργή

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Τρεις ανήλικοι, φέρονται να έβαλαν φωτιά σε πευκόφυτη έκταση στην Πεντέλη, στο πλαίσιο ενός «challenge», που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίησή τους και τον εντοπισμό των γονέων τους.

Πρωτοφανείς και άκρως ανησυχητικές είναι οι εικόνες όπου τρεις ανήλικοι εμφανίζονται σε βίντεο να βάζουν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη περιοχή και στη συνέχεια να επιχειρούν να την περιορίσουν.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

Μια επιπόλαιη πράξη, για ένα διαδικτυακό challenge θα μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά, να μετατραπεί σε σοβαρή απειλή για το δάσος και τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.

Το βίντεο που κατέγραψε οδηγός

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, καταγράφηκε από οδηγό που περνούσε από το σημείο και αντιλήφθηκε την παρουσία των τριών παιδιών.

Στο υλικό φαίνονται οι ανήλικοι να ανάβουν φωτιά στην πευκόφυτη έκταση και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν. Το περιστατικό φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να συνδέεται με challenge μεταξύ ανηλίκων.

Μετά την καταγραφή των εικόνων ενημερώθηκαν άμεσα η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων και η Πυροσβεστική.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι ανήλικοι και οι γονείς τους

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι Αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους τρεις ανήλικους που εμφανίζονται στο βίντεο, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, μεταξύ άλλων και ο ρόλος των γονέων τους.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρίσκεται σε δασική έκταση που είχε παραμείνει ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή το 2024, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητικές τις εικόνες που καταγράφηκαν.