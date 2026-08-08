Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Ένα μακάβριο εύρημα ανακαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Λυκαβηττό, καθώς εντοπίστηκε μία σορός κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, με περισσότερες πληροφορίες να μην έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

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πτώμα στον Λυκαβηττό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σορός εντοπίστηκε στον Λυκαβηττό, προκαλώντας θρίλερ στην περιοχή.
  • Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.
  • Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

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Μακάβριο εύρημα το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στον Λυκαβηττό, καθώς εντοπίστηκε μία σορός, αγνώστων στοιχείων, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας πολίτης ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές, αναφέροντας ότι βρήκε τη σορό μέσα σε μία σπηλιά, κοντά στο εκκλησάκι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που διενεργούν τη σχετική έρευνα για την υπόθεση-θρίλερ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψία.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρχών.

Πιθανόν πρόκειται για γυναίκα

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται η σορός ανήκει σε γυναίκα, η ηλικία της οποίας υπολογίζεται μεταξύ 35 -45 ετών.

Η αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή, με τους αστυνομικούς να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

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