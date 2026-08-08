Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

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Μακάβριο εύρημα το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στον Λυκαβηττό, καθώς εντοπίστηκε μία σορός, αγνώστων στοιχείων, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας πολίτης ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές, αναφέροντας ότι βρήκε τη σορό μέσα σε μία σπηλιά, κοντά στο εκκλησάκι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που διενεργούν τη σχετική έρευνα για την υπόθεση-θρίλερ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψία.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρχών.

Πιθανόν πρόκειται για γυναίκα

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται η σορός ανήκει σε γυναίκα, η ηλικία της οποίας υπολογίζεται μεταξύ 35 -45 ετών.

Η αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή, με τους αστυνομικούς να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.