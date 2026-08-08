Χαλκιδική: 8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι ύστερα από βουτιά στη θάλασσα

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Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες (7/8) ύστερα από βουτιά που έκανε στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου Βρετανού λουόμενου, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα.

Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ’ όπου και πήρε εξιτήριο.