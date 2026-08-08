Χαλκιδική: 8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι ύστερα από βουτιά στη θάλασσα

Ένα 8χρονο παιδάκι τραυματίστηκε χθες (7/8) στο κεφάλι, όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα σε παραλία της Χαλκιδικής. Ο 8χρονος Βρετανός λουόμενος χτύπησε σε πέτρα στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, από όπου και πήρε εξιτήριο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 7 Αυγούστου, ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε στη Χαλκιδική ύστερα από βουτιά στη θάλασσα.
  • Ο 8χρονος Βρετανός λουόμενος χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας.
  • Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ’ όπου και πήρε εξιτήριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες (7/8) ύστερα από βουτιά που έκανε στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου Βρετανού λουόμενου, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα.

Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ’ όπου και πήρε εξιτήριο.

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