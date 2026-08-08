Η Ιταλία στον «φούρνο»: Έως 48°C και ακόμη 10 ημέρες καύσωνα – Φωτιές σε πολλές περιοχές

Η Ιταλία αντιμετωπίζει το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 48°C στη Νάπολη και αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον ακόμη δέκα ημέρες. Οι ακραίες θερμοκρασίες τροφοδοτούν παράλληλα πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει δεκάδες πόλεις σε υψηλό επίπεδο συναγερμού.

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Διεθνή Νέα

Τουρίστες προσπαθούν να προστατευθούν από τον ήλιο κοντά στο Κολοσσαίο της Ρώμης, εν μέσω των ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν την Ιταλία. Φωτογραφία αρχείου: Alessandra Tarantino / AP
Τουρίστες προσπαθούν να προστατευθούν από τον ήλιο κοντά στο Κολοσσαίο της Ρώμης, εν μέσω των ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν την Ιταλία. Φωτογραφία αρχείου: Alessandra Tarantino / AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιμέτωπη με το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η Ιταλία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40°C και να φτάνει ακόμη και τους 48°C στη Νάπολη. Η ακραία ζέστη αναμένεται να επιμείνει για τουλάχιστον ακόμη δέκα ημέρες.
  • Το υπουργείο Υγείας έχει θέσει δεκάδες πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καλώντας κατοίκους και τουρίστες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και την έκθεσή τους στον ήλιο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι είναι το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της Ιταλίας.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, από την Πάβια έως την Καλαβρία. Το κύμα ακραίας ζέστης επηρεάζει επίσης Γαλλία και Βαλκάνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντιμέτωπη με το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η Ιταλία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πόλεις και να φτάνει ακόμη και τους 48°C στη Νάπολη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ακραία ζέστη θα επιμείνει για τουλάχιστον ακόμη δέκα ημέρες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε παρατεταμένο κλοιό ακραίας ζέστης βρίσκεται η Ιταλία, καθώς το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως και μετά τα μέσα Αυγούστου.

Οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τους 40°C σε πολλές πόλεις, ενώ την Πέμπτη καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές, με το θερμόμετρο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Νάπολης να αγγίζει τους 48°C.

Ο μετεωρολόγος Λορέντσο Τεντίτσι δήλωσε στο ANSA ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει «το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της Ιταλίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο φυσικός της ατμόσφαιρας Λορέντσο Τζοβανίνι, από το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, εκτίμησε ότι το καλοκαίρι του 2026 είναι πιθανό να καταγραφεί ως ένα από τα θερμότερα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στη χώρα.

Στο «κόκκινο» οι ιταλικές πόλεις

Το υπουργείο Υγείας έχει θέσει δεκάδες πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για ακραία ζέστη, καθώς οι συνθήκες θεωρούνται επικίνδυνες όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες αλλά και για τον γενικό πληθυσμό.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και εκατομμύρια τουρίστες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και την έκθεσή τους στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Σε κεντρικά σημεία έχουν τοποθετηθεί σημεία παροχής πόσιμου νερού και συστήματα υδρονέφωσης, προκειμένου να προσφέρουν κάποια ανακούφιση από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες ακραίας ζέστης

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να υποχωρήσει άμεσα. Το τέταρτο κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ακόμη δέκα ημέρες και να συνεχιστεί πέρα από τα μέσα Αυγούστου.

Παράλληλα, στη βόρεια Ιταλία η έντονη ζέστη αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρές καταιγίδες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ασταθές σκηνικό.

Πυρκαγιές από την Πάβια έως την Καλαβρία

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν παράλληλα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Στην επαρχία της Πάβια, φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, καίγοντας τόνους σκουπιδιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από αυτανάφλεξη εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν επίσης για πυρκαγιές στη Ρόκα ντι Κάμπιο, στην επαρχία Λ’ Άκουιλα, στην Κοζέντσα της Καλαβρίας, καθώς και στο όρος Μορεγκάλο, στην επαρχία Λέκο.

Στην τελευταία περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους συνέβαλαν στην εξάπλωση των φλογών.

Το νέο κύμα ακραίας ζέστης δεν περιορίζεται στην Ιταλία, καθώς Γαλλία και Βαλκάνια βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να αναμένεται να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τους 40°C.

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