Μπλόκο στο «χρυσό» ballroom του Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Άδικη απόφαση, πρέπει να ανατραπεί» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της αμερικανικής Δικαιοσύνης μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου να μπλοκάρει την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού των 400 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι το έργο είναι «απολύτως απαραίτητο» και ζητά πλέον την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Νέο μέτωπο ανοίγει για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με φόντο το μεγαλεπήβολο σχέδιό του για την κατασκευή ballroom αξίας 400 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο.

Ομοσπονδιακό εφετείο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας στον χώρο όπου βρισκόταν η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία έχει κατεδαφιστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντας το ballroom «απολύτως απαραίτητο» και «πλήρως ασφαλές», ενώ υποστήριξε ότι οι εργασίες βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και κάτω από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

Τραμπ: «Η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το δικαστήριο αρνήθηκε να αναγνωρίσει πως το έργο αποτελεί «δώρο από τον πρόεδρο Τραμπ και μεγάλους πατριώτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση για τον Αμερικανό φορολογούμενο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί στο σύνολό της από το Ανώτατο Δικαστήριο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα 400 εκατ. δολάρια που απαιτούνται για την κατασκευή θα προέλθουν από ιδιωτικές δωρεές.

Ωστόσο, Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία έχουν επιδιώξει την εξασφάλιση 1 δισ. δολαρίων κρατικής χρηματοδότησης για αναβαθμίσεις ασφαλείας στο ballroom και σε άλλες υποδομές κάτω από αυτό.

Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, έχουν χαρακτηρίσει το σχέδιο πανάκριβο και περιττό, υποστηρίζοντας ότι απορροφά ομοσπονδιακούς πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Κατεδάφισαν την Ανατολική Πτέρυγα χωρίς έγκριση του Κογκρέσου

Το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια επικύρωσε την Παρασκευή προσωρινή δικαστική εντολή που είχε εξασφαλίσει το National Trust for Historic Preservation.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και την έναρξη κατασκευής μιας τεράστιας αίθουσας έκτασης περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους, είχε ήδη μπλοκάρει δύο φορές τις υπέργειες κατασκευαστικές εργασίες, επιτρέποντας ωστόσο να συνεχιστούν οι υπόγειες.

Σύμφωνα με τον δικαστή, κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν πλησιάζει καν στο να παρέχει στον πρόεδρο την απαιτούμενη εξουσία για την κατασκευή του ballroom χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Παράθυρο 14 ημερών για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το δικαστήριο, πάντως, ανέστειλε για 14 ημέρες την εφαρμογή του μπλόκου, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνο να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο είναι απαραίτητο τόσο για τη διοργάνωση μεγάλων επίσημων εκδηλώσεων όσο και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου.

Ο δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης Γιάκοβ Ροθ υποστήριξε ότι τα δικαστήρια δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν σε ένα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο έργο, ενώ επικαλέστηκε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λέγοντας ότι η παλιά Ανατολική Πτέρυγα άφηνε τον πρόεδρο και άλλα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο ευάλωτα σε πιθανή επίθεση.

Η άλλη πλευρά απορρίπτει το επιχείρημα. Ο δικηγόρος της οργάνωσης προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς, Θάντιους Χόγερ, συνόψισε τη διαφωνία σε μία φράση: «Απλώς δεν θέλουν να πάνε στο Κογκρέσο».

Το ballroom αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα του Τραμπ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναμορφώσει την εικόνα κυβερνητικών κτιρίων και εθνικών μνημείων στην Ουάσινγκτον.