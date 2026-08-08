Πάτρα: Πήγε σχολείο με τα κλεμμένα – Συνελήφθη 14χρονος «εξπέρ» σε διαρρήξεις

Ένα αγόρι ηλικίας μόλις 14 ετών φαίνεται πως είχε ήδη αναπτύξει μια πλούσια και ανησυχητική παραβατική συμπεριφορά, προκαλώντας την έκπληξη, αλλά και την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στην Πάτρα.

Ο ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με το Τμήμα Αμεσης Δράσης για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες των διακεκριμένων κλοπών, της απείθειας, καθώς και της παράβασης που αφορά στη μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η δράση του 14χρονου

Σύμφωνα με το pelop.gr, το χρονικό της δράσης του ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο 14χρονος κατάφερε να μπει αθόρυβα σε ένα σπίτι στην Πάτρα και δεν τον αντιλήφθηκε κανείς. Αφού έψαξε τους χώρους, κατάφερε να αφαιρέσει διάφορα κοσμήματα και τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στα 400 ευρώ περίπου, καθώς κι ένα μικρό χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια βγήκε από το σπίτι και εξαφανίστηκε από την περιοχή.

Η καταγγελία για την κλοπή κινητοποίησε αμέσως τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης ξεκίνησαν να χτενίζουν τους γύρω δρόμους και τις γειτονιές για τον εντοπισμό του υπόπτου. Λίγη ώρα αργότερα, κατάφεραν να βρουν τον 14χρονο να κρύβεται στον προαύλειο χώρο ενός σχολείου της πόλης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του όλα τα κλεμμένα κοσμήματα και τα τιμαλφή. Τα αντικείμενα αυτά κατασχέθηκαν αμέσως και επιστράφηκαν στη γυναίκα που ήταν η νόμιμη κάτοχός τους.

Ωστόσο, η έρευνα της Ασφάλειας δεν σταμάτησε εκεί. Οπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 14χρονος είχε προσπαθήσει να δράσει και νωρίτερα την ίδια μέρα. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν από την πρώτη κλοπή, είχε μπει σε μια άλλη οικία στην ίδια περιοχή με σκοπό να κλέψει. Ομως, εκεί στάθηκε άτυχος, καθώς έγινε αντιληπτός από τη γυναίκα που ζούσε στο σπίτι. Μόλις εκείνη τον είδε, ο ανήλικος πανικοβλήθηκε και έτρεξε μακριά χωρίς να προλάβει να πάρει μαζί του οτιδήποτε.

Παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του, ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν δείχνει έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά πώς να μπαινοβγαίνει σε σπίτια χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτός. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζουν με μεγάλη προσοχή την έρευνα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 14χρονος μπορεί να εμπλέκεται σε πολλές ακόμα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να διακριβώσουν το πλήρες μέγεθος της παράνομης δραστηριότητάς του.

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια και πλέον, με τη σοβαρή δικογραφία που εκκρεμεί εις βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.