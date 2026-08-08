Bloomberg: Η Τουρκία μπλοκάρει τη διέλευση εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου προχωρά η Τουρκία, βάζοντας «φρένο» στη διέλευση εμπορικών πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απόφαση των τουρκικών αρχών έρχεται ως άμεση αντίδραση στο μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον πολιτικών και τουρκικών συμφερόντων πλοίων, εγείροντας έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

«Μπλόκο» στον Ελλήσποντο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η Γενική Διεύθυνση Παράκτιας Ασφάλειας της Τουρκίας έχει ενημερώσει πολλαπλά πλοία με προορισμό το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ -έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου και δημητριακών- ότι προς το παρόν δεν εκδίδει άδειες διέλευσης ή ότι χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για να εξετάσει τις αιτήσεις για το πέρασμα από τα Στενά των Δαρδανελίων (Ελλησπόντου).

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι τουρκικές αρχές δεν παρείχαν καμία επίσημη εξηγήση για αυτή την απόφαση, διατηρώντας την ανωνυμία τους.

Παράλληλα, ορισμένα πλοία και σκάφη φέρεται να ενημερώθηκαν ότι ο περιορισμός ισχύει και για πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία.

Το μέτρο αυτό φαίνεται να περιορίζει αποτελεσματικά μέρος της εμπορικής ναυσιπλοΐας που εισέρχεται στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια στιγμή που οι επιθέσεις κατά της πολιτικής ναυτιλίας έχουν ενταθεί δραματικά.

Η Γενική Διεύθυνση Παράκτιας Ασφάλειας παρέπεμψε τις ερωτήσεις του Bloomberg στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό εκτός εργάσιμων ωρών.