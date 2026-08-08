Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη μέσω drone. Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της φωτιάς.

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πυροσβεστική
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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