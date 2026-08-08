Τζο Μπάιντεν: Ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση στα οστά, αποκάλυψε ο γιος του – «Ο πατέρας μου πονάει»

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξή του στο BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε για τη μάχη που δίνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τον καρκίνο του προστάτη, υπερασπίστηκε την αμφιλεγόμενη χάρη που έλαβε, ενώ προέβη και σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τις πιο σκοτεινές περιόδους του εθισμού του.

Η κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν

Ο καρκίνος του προστάτη από τον οποίο πάσχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μετασταθεί σε άλλα μέρη του σώματός του και του προκαλεί πόνους, αν και ο ίδιος συνεχίζει να τοποθετείται δημόσια για σημαντικά ζητήματα, όπως δήλωσε ο γιος του στη συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Χάντερ Μπάιντεν φορτίστηκε συναισθηματικά καθώς περιέγραφε την κατάσταση του πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ λυπηρή να τη βλέπεις».

«Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και παραπέρα», δήλωσε. «Είναι πολύ οδυνηρό και είναι πολύ εξασθενητικό από πολλές απόψεις».

Ο Τζο Μπάιντεν, 83 ετών, ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος που υπηρέτησε ως πρόεδρος των ΗΠΑ και η ηλικία του αποτελούσε πηγή ανησυχίας κατά το μεγαλύτερο μέρος της τετραετούς θητείας του.

Ο ίδιος και οι σύμβουλοί του στον Λευκό Οίκο δέχτηκαν έντονη κριτική για το γεγονός ότι φέρεται να απέκρυψαν την έκταση των προβλημάτων υγείας του, ιδιαίτερα αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εκστρατεία επανεκλογής του έπειτα από ένα καταστροφικό ντιμπέιτ με τον μετέπειτα διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε τη διάγνωση του καρκίνου τον Μάιο του περασμένου έτους, λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ο Χάντερ Μπάιντεν ανέφερε ότι η διάγνωση ήταν ιδιαίτερα σκληρή για την οικογένεια. «Είναι πραγματικά λυπηρό να το βλέπεις», είπε.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο πατέρας του παραμένει ενεργός στη δημόσια σφαίρα, μιλώντας για θέματα που είναι σημαντικά για τον ίδιο. «Εξακολουθεί να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει», ανέφερε. «Πιστεύει τόσο πολύ σε αυτή τη χώρα».

Όπως έγινε γνωστό, ο Τζο Μπάιντεν πρόκειται να εκδώσει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Promise Me, America» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η αμφιλεγόμενη προεδρική χάρη

Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν υπερασπίστηκε τη χάρη που του χορηγήθηκε, δηλώνοντας παράλληλα πως θεωρεί τον εαυτό του «τον πιο προνομιούχο άνθρωπο που υπάρχει», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν ήταν μια καλή επιλογή για την Αμερική ή για την υστεροφημία του πατέρα του.

Όταν ρωτήθηκε για τη χάρη του 2024, ανέφερε ότι κατανοεί την κριτική, αλλά σημείωσε: «Τι θα πιστεύατε για τον πατέρα μου αν δεν το έκανε αυτό για μένα;».

«Είναι κάτι για το οποίο ασκείται εύκολα κριτική και για καλό λόγο», πρόσθεσε.

«Δεν είναι δίκαιο… Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ευγνώμων που το έκανε για μένα», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι η απονομή χάριτος «δεν ήταν καλή» για τον αμερικανικό λαό, το Σύνταγμα — ή την υστεροφημία του πατέρα του.

Υποστήριξε στο BBC ότι ο πατέρας του ενήργησε τελικά από ανησυχία μήπως ο ίδιος γινόταν στόχος υπό τη νέα διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήμουν ο μόνος στον κόσμο που θα μπορούσε να λάβει αυτό που έλαβα από τον μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που μπορούσε να το δώσει, τον πατέρα μου».

Επιπλέον, επέμεινε ότι ο ίδιος και ο πατέρας του δεν είχαν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο αμνηστίας πριν αυτή απονεμηθεί: «Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τέτοιου είδους συζητήσεις που να μην γίνουν δημοσίως γνωστές».

Ο Μπάιντεν είχε απονείμει στον γιο του πλήρη και αδιάλειπτη χάρη τον Δεκέμβριο του 2024, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως δήλωνε επανειλημμένα πως δεν θα χρησιμοποιούσε τις εξουσίες της προεδρίας για να παρεμβαίνει στις νομικές υποθέσεις του γιου του.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, ο πρώην πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι ο γιος του διώχθηκε «επιλεκτικά και άδικα».

Η χάρη κάλυπτε την καταδίκη του για οπλοκατοχή σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη φορολογική υπόθεση στην οποία είχε δηλώσει ένοχος, καθώς και τυχόν ομοσπονδιακά αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2014 και 2024.

Η μάχη με τον εθισμό

Ερωτηθείς για το βάθος του εθισμού του, ο Χάντερ Μπάιντεν περιέγραψε ότι στην χειρότερη φάση του έπινε σχεδόν 3 λίτρα βότκα την ημέρα, ενώ κάπνιζε κρακ σχεδόν κάθε 15 λεπτά.

«Ήταν μια κόλαση στη γη», είπε. «Δεν υπάρχει τίποτα γοητευτικό σε αυτό».

Αναλογιζόμενος τους λόγους για τους οποίους διολίσθησε στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, απέρριψε την υπόθεση ότι ένιωθε ανέγγιχτος λόγω της ιδιότητας του γιου του προέδρου.

«Δεν αναζητούσα τίποτα άλλο εκτός από τη λήθη», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο εθισμός του ήταν ένας τρόπος διαφυγής από τα συναισθήματα άγχους και απομόνωσης.

Όπως σημείωσε, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έμοιαζαν αρχικά ως λύση, πριν μετατραπούν σε «αυτό που σχεδόν με σκότωσε».