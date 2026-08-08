Καστοριά: Νεκρή μεγαλόσωμη αρκούδα σε παραποτάμια περιοχή – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πυροβολήθηκε

Μια μεγαλόσωμη αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική, παραποτάμια περιοχή της Καστοριάς, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν στο ενδεχόμενο το ζώο να έχει δεχθεί πυροβολισμό.
Την αρκούδα εντόπισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει μαζί με ερευνητική ομάδα για την καταγραφή της άγριας πανίδας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ζώο βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης και εκτιμάται ότι ήταν νεκρό εδώ και περίπου τέσσερις με πέντε ημέρες.
Ενήλικο αρσενικό βάρους έως 300 κιλών
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για ενήλικο αρσενικό ζώο, το βάρος του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 250 και 300 κιλών.
«Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, 250-300 κιλών, το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.