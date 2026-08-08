Καστοριά: Νεκρή μεγαλόσωμη αρκούδα σε παραποτάμια περιοχή – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πυροβολήθηκε

Νεκρή εντοπίστηκε μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική, παραποτάμια περιοχή της Καστοριάς. Σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, πρόκειται για ενήλικο αρσενικό βάρους 250-300 κιλών, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει πριν από τέσσερις έως πέντε ημέρες.

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Ιαπωνία αρκούδα
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή εντοπίστηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα σε παραποτάμια περιοχή της Καστοριάς, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε πυροβολισμό.
  • Την αρκούδα εντόπισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Το ζώο βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, νεκρό για 4-5 ημέρες.
  • Πρόκειται για ενήλικο αρσενικό ζώο, 250-300 κιλών, το οποίο «πυροβολήθηκε», όπως δήλωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

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Μια μεγαλόσωμη αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική, παραποτάμια περιοχή της Καστοριάς, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν στο ενδεχόμενο το ζώο να έχει δεχθεί πυροβολισμό.

Την αρκούδα εντόπισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει μαζί με ερευνητική ομάδα για την καταγραφή της άγριας πανίδας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ζώο βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης και εκτιμάται ότι ήταν νεκρό εδώ και περίπου τέσσερις με πέντε ημέρες.

Ενήλικο αρσενικό βάρους έως 300 κιλών

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για ενήλικο αρσενικό ζώο, το βάρος του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 250 και 300 κιλών.

«Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, 250-300 κιλών, το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

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