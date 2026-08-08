Τατιάνα Κιμ: Η αυτοκρατορία της πλουσιότερης γυναίκας της Ρωσίας γίνεται στάχτη – Στο στόχαστρο του Κιέβου η Wildberries

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Η Τατιάνα Κιμ, η πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας και συνιδρύτρια του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της καριέρας της.

Καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν συστηματικά με drones τις αποθήκες της εταιρείας σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια, η αυτοκρατορία που έχτισε απειλείται με κατάρρευση.

Μια αυτοκρατορία στο στόχαστρο

Αφού κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, να διαχειριστεί την εσωτερική πολιτική του Κρεμλίνου σε πολεμική περίοδο και να επικρατήσει σε μια σφοδρή επιχειρηματική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της -η οποία περιλάμβανε μέχρι και φονική συμπλοκή κοντά στην Κόκκινη Πλατεία- η 50χρονη Τατιάνα Κιμ βλέπει τις εγκαταστάσεις της να καταστρέφονται.

Έπειτα από μήνες επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου που προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων, η Ουκρανία επέκτεινε την αεροπορική της εκστρατεία στις αποθήκες της Wildberries.

Το Κίεβο έχει στοχεύσει τουλάχιστον 23 εγκαταστάσεις της εταιρείας, με τις επιθέσεις να σημειώνονται νύχτα παρά νύχτα από τα μέσα Ιουλίου. Εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν γίνει στάχτη, ενώ 9 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αυτά τα πλήγματα σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στη σύγκρουση, καθώς το Κίεβο στοχεύει επιθετικά μια μεμονωμένη ιδιωτική επιχείρηση για πρώτη φορά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρεί να μεταφέρει τις συνέπειες του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας, ελπίζοντας ότι η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών θα εντείνει την πίεση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Wildberries, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού λιανικού εμπορίου στη Ρωσία, αποτελεί νόμιμο στόχο επειδή προμηθεύει αγαθά στους Ρώσους στρατιώτες.

Τι είναι η Wildberries

Η εταιρεία αποτελεί οικείο όνομα σε κάθε νοικοκυριό στη Ρωσία: οι μωβ και ροζ πλαστικές σακούλες της βρίσκονται παντού σε πόλεις και χωριά.

Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα αγορών στη Ρωσία, καθώς 79 εκατομμύρια άνθρωποι —περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της χώρας— τη χρησιμοποιούν κάθε μήνα. Η απήχησή της στη Ρωσία είναι ασύγκριτη, τόσο όσον αφορά την ποικιλία των αγαθών που πωλούνται στην πλατφόρμα όσο και την ευρύτητα των δραστηριοτήτων της, φτάνοντας μέχρι τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας.

Οι Ρώσοι έχουν μάθει να βασίζονται στις γρήγορες και εύκολες υπηρεσίες παράδοσης της εταιρείας. Αυτή η επιτυχία κατέστησε μία από τις συνιδρύτριές της, την Τατιάνα Κιμ, την πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας.

A profile of Tatyana Kim, founder of Russia’s largest online retailer Wildberries, which has lost an estimated third of its warehouse space to Ukrainian attacks source: https://t.co/hPuj3kAdNX 🦞 every source, every angle: https://t.co/B9lIsLGYjy — TechSnif (@techsnif) August 8, 2026

Γιατί η Ουκρανία στοχοποιεί την εταιρεία;

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι επιτίθενται στις αποθήκες της Wildberries επειδή οι Ρώσοι στρατιώτες αγοράζουν συχνά μη θανατηφόρο εξοπλισμό από την εταιρεία.

Όπλα ή άλλα είδη που αποτελούν σαφώς στρατιωτικό εξοπλισμό δεν πωλούνται στην πλατφόρμα της Wildberries, αλλά οι στρατιώτες που αναχωρούν για τον πόλεμο συχνά προμηθεύονται απαραίτητα είδη από αυτήν, ακριβώς όπως οι οικογένειές τους αγοράζουν κατσαρόλες και τηγάνια.

Μέχρι πρόσφατα, η εταιρεία διέθετε ετικέτα αναζήτησης (tag) για εξοπλισμό σχετικό με τον στρατό, η οποία έκτοτε έχει αφαιρεθεί.

Αυτά τα προϊόντα περιλάμβαναν γιλέκα, μπότες και κάλτσες, τα οποία εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της Wildberries, καθώς και στον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την Ozon, η οποία έχει τεθεί στο στόχαστρο της Ουκρανίας τουλάχιστον μία φορά.

Ωστόσο, η Wildberries δεν αφορά μόνο τα στρατιωτικά είδη: ένα κόκκινο καρό παντελόνι αξίας 20 δολαρίων ήταν το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις πέρυσι. Άλλα δημοφιλή είδη, όπως οι μάσκες μαλλιών, ελάχιστη σχέση έχουν με τη στρατιωτική δραστηριότητα.

Η διαμάχη για τη στρατιωτική χρήση της πλατφόρμας

Παρά τις κατηγορίες της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαθέτει εξοπλισμό στρατιωτικής χρήσης (όπως ανταλλακτικά για drones και εξοπλισμό πλοήγησης), η Τατιάνα Κιμ επιμένει ότι πρόκειται για «επιθέσεις εναντίον ειρηνικών ανθρώπων».

Οι κανόνες της Wildberries απαγορεύουν ρητά την πώληση όπλων.

Έρευνα των New York Times έδειξε ότι στις αρχές Αυγούστου πωλούνταν στην ιστοσελίδα drones FPV (First-Person View). Σε μία καταχώριση για drone με σύστημα ρίψης εκρηκτικών (με την ένδειξη «εξαντλήθηκε»), χρήστες ρωτούσαν στις αξιολογήσεις αν το προϊόν ενδείκνυται για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», με τον πωλητή να απαντά: «Γεια σας, ναι».

Μια άλλη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας μειωτικό όρο για τους Ουκρανούς στρατιώτες, ανέφερε: «Το drone είναι καλό, τεμαχίζει τους Ukrops».

Οι καταγγελίες της Κιμ

Η Κιμ, μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στα τέλη του προηγούμενου μήνα, καταδίκασε τις επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τες «τρομοκρατικές».

Wildberries boss Tatyana Kim has claimed that more than 200 fixed-wing drones targeted the company’s warehouse in Yekaterinburg during a recent attack. Kim, Russia’s richest woman, said Wildberries facilities had been targeted repeatedly for almost two weeks, causing tens of… pic.twitter.com/UIorUnxAi8 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 1, 2026



Υποστήριξε ότι τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Wildberries δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά που προσφέρουν πλατφόρμες όπως η Amazon ή ο κινεζικός κολοσσός Alibaba.

«Δεν υπάρχει λογική, κοινή λογική ή ορθολογισμός στις ενέργειες των τρομοκρατών, ούτε μπορεί να υπάρξει», δήλωσε η Κιμ αναφερόμενη στους Ουκρανούς.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο «εχθρός» προσπαθεί να «ασκήσει πίεση, να αποσταθεροποιήσει και να προκαλέσει πανικό και σοκ σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων».

Οικονομικές απώλειες και παράλυση των logistics

Τα χτυπήματα πλήττουν τη Wildberries και τη ρωσική αγορά λιανικής σε μια στιγμή που η οικονομία αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες. Σύμφωνα με ερευνητικό σημείωμα της SberIndex (βραχίονας της κρατικής Sberbank), η καταναλωτική δαπάνη στη Ρωσία για μη τρόφιμα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχει κατακρημνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ηλεκτρονικού εμπορίου Data Insight με έδρα τη Μόσχα, η Wildberries έχει χάσει έως και το ένα τρίτο των αποθηκευτικών της χώρων και εμπορεύματα αξίας έως και 480 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

🔴 DEVELOPING: Ukrainian long-range drones struck a major Wildberries logistics hub in Yekaterinburg, deep inside Russia, on Friday. pic.twitter.com/KfAAppSotS — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 7, 2026



«Η Wildberries έχει σχεδόν ξεμείνει από τις μεγαλύτερες αποθήκες της», δήλωσε ο Σεργκέι Σέμκο, αναλυτής της Data Insight.

«Κάθε μέρα, η μία αποθήκη μετά την άλλη καταστρέφεται μεθοδικά», πρόσθεσε.

Από το δωμάτιο του σπιτιού στην κορυφή της Ρωσίας

Η Τατιάνα Κιμ, γεννημένη σε οικογένεια Ρώσων κορεατικής καταγωγής, είναι πρώην καθηγήτρια Αγγλικών. Ίδρυσε τη Wildberries το 2004 μαζί με τον τότε σύζυγό της και μηχανικό πληροφορικής, Βλαντισλάβ Μπακάλτσουκ, ως μια ιστοσελίδα που πουλούσε ρούχα από ευρωπαϊκούς καταλόγους.

Με τα χρόνια, η εταιρεία μετατράπηκε σε ακρογωνιαίο λίθο της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας, με σχεδόν 95.000 σημεία παραλαβής σε όλη τη χώρα.

Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία κατέστησε την πλατφόρμα ακόμη πιο σημαντική, καθώς οι δυτικές εταιρείες αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά.

Το 2024, η Κιμ προχώρησε σε συγχώνευση με μια ρωσική εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης, τη Russ Outdoor, μια συμφωνία που αναφέρθηκε ότι έγινε με τη διαμεσολάβηση του Κρεμλίνου.

Ο σύζυγός της κατήγγειλε τη συμφωνία ως εταιρική επιδρομή («corporate raid») και σε κάποιο σημείο εμφανίστηκε στα γραφεία της Wildberries στη Μόσχα συνοδευόμενος από ένοπλους Τσετσένους, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο νεκρούς και επτά τραυματίες.

Η Κιμ και ο Μπακάλτσουκ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον επόμενο χρόνο.

Μέχρι το πολυσυζητημένο διαζύγιό τους το 2024, η Κιμ κατείχε το 99% της εταιρείας, με τον Μπακάλτσουκ να κατέχει μόλις το 1%. Ρωσικό δικαστήριο πέρυσι παραχώρησε στην Κιμ την πλήρη ιδιοκτησία της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους.

Η Κιμ κατέχει πλέον το 65% της Wildberries, ενώ μερίδιο 35% μεταβιβάστηκε στην Russ Outdoor, την οποία πολλοί επικριτές έχουν χαρακτηρίσει ως βιτρίνα για τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα Σουλεϊμάν Κερίμοφ, ο οποίος συνδέεται με το Κρεμλίνο.

Πριν από τη συγχώνευση, η αξία της Wildberries υπολογιζόταν σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εικασίες σχετικά με το ποιοι άλλοι ενδέχεται να συνδέονται με τη Wildberries επανήλθαν στην επιφάνεια νωρίτερα φέτος, όταν η οικονομική έκθεση της εταιρείας έδειξε ότι η προσωπική εταιρεία της Κιμ δεν είχε λάβει μερίσματα πέρυσι και ότι ολόκληρο το ποσό των 51 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (640 εκατομμύρια δολάρια) σε μερίσματα πήγε στην Russ Outdoor.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης και κρατική στήριξη

Μπροστά στη νέα κρίση, η 50χρονη επιχειρηματίας αγωνίζεται να προσαρμοστεί. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της ανέφερε ότι η Wildberries κινείται προς την αποκέντρωση της διανομής της και την αναδιάρθρωση των logistics όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σε ανάρτησή της την Πέμπτη, σημείωσε ότι η εταιρεία πραγματοποιεί συναντήσεις με περιφερειακές κυβερνήσεις και πωλητές, προσθέτοντας ότι «μέτρα ευρείας στήριξης σε ομοσπονδιακό επίπεδο αναπτύσσονται επίσης ενεργά».

Η εταιρεία προχώρησε σε δύο γύρους εφάπαξ πληρωμών σε περισσότερους από 80.000 μικρούς και μεσαίους πωλητές και εισήγαγε περιορισμένη ασφάλιση για επιθέσεις με drones.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Αλεξέι Σαζάνοφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο βοήθειας με φορολογικές ελαφρύνσεις και περιόδους χάριτος.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της, η Wildberries τροποποίησε τη συνηθισμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τους πωλητές της, αποποιούμενη κάθε ευθύνη σχετικά με ζημίες που προκαλούνται από τρομοκρατικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές.

Φόβος στους εργαζόμενους και απόγνωση στους πωλητές

Παρά την οικονομική ανακούφιση, το προσωπικό φοβάται για την ασφάλειά του. Μια 24χρονη εργαζόμενη σε αποθήκη της Αγίας Πετρούπολης, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι ένιωσε τρομερό φόβο όταν ουκρανικά drones ανατίναξαν εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή.

Όταν επλήγη η αποθήκη όπου εργαζόταν, αποφάσισε να παραιτηθεί.

💥 Moscow: Ukrainian drones blew up the 2nd largest Wildberries warehouse in Russia in the Moscow suburb of Elektrostal, 33 miles east of the Kremlin. pic.twitter.com/AQZfq7NEcV — Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026



Η ανησυχία επικρατεί και στους ανεξάρτητους εμπόρους.

Η 44χρονη Κατερίνα Κόρντικ, η οποία διατηρούσε επιχείρηση πώλησης κοσμημάτων, έχασε το ένα τρίτο του εμπορεύματός της στο πρώτο χτύπημα κοντά στη Μόσχα. Επιπλέον πλήγμα στη Τούλα κατέστρεψε το μισό από το εναπομείναν απόθεμά της, αφήνοντάς της διαθέσιμα μόλις 100 από τα 2.000 προϊόντα της.

Η ίδια ανέφερε ότι ζήτησε για πρώτη φορά τη βοήθεια ψυχιάτρου, δηλώνοντας: «Αν ζεις σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, θα ήταν περίεργο να περιμένεις ότι δεν θα σε αγγίξει κάποια στιγμή».

Πρόσθεσε ότι προσπαθεί να το δει ως μάθημα, «να μάθεις να διαχειρίζεσαι καταστάσεις όπου τίποτα δεν εξαρτάται από εσένα, όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και απλά μένεις μετεωρισμένος σε αυτή την αβεβαιότητα».

Παράλληλα, οι πωλητές αρχίζουν να μετακινούνται στην Ozon, τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα e-commerce της Ρωσίας, η οποία διαθέτει πιο αποκεντρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα και δεν έχει στοχοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: New York Times