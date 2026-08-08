Σαρωνικός: Νεκρός 43χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα ανάμεσα σε Αίγινα και Αγκίστρι

Ένας 43χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης, στον Σαρωνικό. Σκάφος του Λιμενικού τον παρέλαβε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 43χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης, στον Σαρωνικό Κόλπο, ανάμεσα στην Αίγινα και το Αγκίστρι. – Ο άνδρας παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. – Στην ίδια θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό-τουριστικό πλοίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το Σάββατο (08/08) ένας 43χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης, στον Σαρωνικό Κόλπο, ανάμεσα στην Αίγινα και το Αγκίστρι.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή και παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό-τουριστικό πλοίο.

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