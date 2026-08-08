Σαρωνικός: Νεκρός 43χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα ανάμεσα σε Αίγινα και Αγκίστρι

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το Σάββατο (08/08) ένας 43χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης, στον Σαρωνικό Κόλπο, ανάμεσα στην Αίγινα και το Αγκίστρι.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή και παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό-τουριστικό πλοίο.