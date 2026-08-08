Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σίνδο – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο.