Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του – Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

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Ένα μικρό παιδί, νηπιακής ηλικίας, που αρνιόταν να καθίσει στη θέση του και να προσδεθεί στάθηκε η αφορμή για να ακυρωθεί μια εγχώρια πτήση στον Καναδά, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες αποκλεισμένους στο αεροδρόμιο μέχρι την επομένη ημέρα.

Ακύρωση πτήσης λόγω «μη ασφαλών συνθηκών»

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου, αφού η πτήση PD444 της Porter Airlines είχε αναχωρήσει από τον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία και ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό το Τορόντο, όπως μεταδίδει το CTV News.

Ωστόσο, το ταξίδι συνάντησε ένα απρόσμενο εμπόδιο, όταν τα μέλη του πληρώματος εντόπισαν το μικρό παιδί να «στέκεται στη θέση του» και να αρνείται να «δέσει τη ζώνη ασφαλείας του», σύμφωνα με όσα δήλωσαν εκπρόσωποι της Porter Airlines στο ειδησεογραφικό μέσο.

Οι γονείς του νηπίου και τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να προσδέσουν το… ατίθασο παιδί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μην αφήνοντάς τους άλλη επιλογή από το να ματαιώσουν την απογείωση.

«Το αεροσκάφος δεν μπορούσε να απογειωθεί υπό αυτές τις μη ασφαλείς συνθήκες, οπότε το πλήρωμα επέλεξε να επιστρέψει στον τερματικό σταθμό και να αποβιβάσει τους επιβάτες», ανακάλεσαν οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας.

Δυστυχώς, μέχρι να αποβιβαστεί η οικογένεια και να συμπληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά έγγραφα, η ώρα είχε πάει μετά τις 12:30 π.μ. τοπική ώρα, ώρα κατά την οποία ο διάδρομος απογείωσης κλείνει.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναγκάστηκε να επαναπρογραμματίσει το ταξίδι για την επομένη, υποχρεώνοντας τους ταξιδιώτες να διανυκτερεύσουν στη Βικτώρια.

Η πτήση αναχώρησε τελικά την Παρασκευή στις 10:49 π.μ. τοπική ώρα και προσγειώθηκε στο Τορόντο στις 6:16 π.μ., σύμφωνα με το FlightAware.

Οι εκπρόσωποι της Porter Airlines ζήτησαν συγγνώμη «για τις επιπτώσεις» που είχε η ακύρωση στους επιβάτες.