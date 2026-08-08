Κιλκίς: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Τέρπυλλος και Ευκαρπία του Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.