Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν κοντά σε προσωρινή συμφωνία – Ο όρος της Τεχεράνης για αποζημίωση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επεσήμανε τον όρο καταβολής αποζημίωσης στο Ιράν για πιθανή παραβίαση της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μια νέα προσωρινή θαλάσσια διαδρομή πλοίων μέσω των Στενών, διάρκειας 60 ημερών, χωρίς διόδια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ-Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επισήμανε τον όρο της καταβολής αποζημίωσης στο Ιράν για τυχόν παραβίαση της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι «θα υπάρχουν όροι, συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης» για παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.
  • Το Ιράν και το Ομάν είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Συζητούν για μία προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ τεχνικά και νομικά ζητήματα γύρω από μία μόνιμη διαδρομή έχουν επιλυθεί.
  • Η επικείμενη διμερής συμφωνία περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για 60 ημέρες, επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και διέλευση πλοίων χωρίς την πληρωμή διοδίων. Η προσωρινή επαναλειτουργία θα ανακοινωθεί εντός λίγων ημερών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον όρο της καταβολής αποζημίωσης στο Ιράν για τυχόν παραβίασης της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ επισήμανε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Σε κάθε περίπτωση η επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν συνιστά θετική εξέλιξη για την διεθνή ναυσιπλοΐα, αν και έχει βραχύβια διάρκεια μόλις 60 ημερών εφ’ όσον υπογραφεί.

Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση σε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Αναταραχή και πάλι με το Ιράν

«Θα υπάρχουν όροι, συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης γι’ αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί, παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η αναφορά στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ αφορά τις ΗΠΑ και την αξίωση της Τεχεράνης για επιβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραβίασής του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες στην θαλάσσια περιοχή έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η «Συμφωνία της Μέκκας» και οι γεωπολιτικοί τριγμοί: Πώς επηρεάζει την Ελλάδα, το Ισραήλ και το Ιράν

Η επικείμενη συμφωνία Ιράν – Ομάν

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί εξήγησε ότι «το Ιράν και το Ομάν συζητούν για μία προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ τεχνικά και νομικά ζητήματα γύρω από μία μόνιμη διαδρομή έχουν επιλυθεί».

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι το Ιράν και το Ομάν είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη μίας συμφωνίας για μία νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Συμφωνία Ιράν – Ομάν: Χωρίς διόδια η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες

Να σημειωθεί ότι η διμερής συμφωνία περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για 60 ημέρες, επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και διέλευση πλοίων χωρίς την πληρωμή διοδίων. Σε κάθε περίπτωση, η προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα ανακοινωθεί εντός λίγων ημερών μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ