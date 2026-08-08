Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν κοντά σε προσωρινή συμφωνία – Ο όρος της Τεχεράνης για αποζημίωση

Τον όρο της καταβολής αποζημίωσης στο Ιράν για τυχόν παραβίασης της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ επισήμανε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Σε κάθε περίπτωση η επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν συνιστά θετική εξέλιξη για την διεθνή ναυσιπλοΐα, αν και έχει βραχύβια διάρκεια μόλις 60 ημερών εφ’ όσον υπογραφεί.

«Θα υπάρχουν όροι, συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης γι’ αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί, παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η αναφορά στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ αφορά τις ΗΠΑ και την αξίωση της Τεχεράνης για επιβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραβίασής του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες στην θαλάσσια περιοχή έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επικείμενη συμφωνία Ιράν – Ομάν

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί εξήγησε ότι «το Ιράν και το Ομάν συζητούν για μία προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ τεχνικά και νομικά ζητήματα γύρω από μία μόνιμη διαδρομή έχουν επιλυθεί».

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι το Ιράν και το Ομάν είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη μίας συμφωνίας για μία νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Να σημειωθεί ότι η διμερής συμφωνία περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για 60 ημέρες, επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και διέλευση πλοίων χωρίς την πληρωμή διοδίων. Σε κάθε περίπτωση, η προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα ανακοινωθεί εντός λίγων ημερών μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.