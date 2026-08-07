Συμφωνία Ιράν – Ομάν: Χωρίς διόδια η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες

Την ώρα που η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχει πέσει στα 33 πλοία, θετική εξέλιξη συνιστά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για 60ημερη ελεύθερη διέλευση.

Η τελευταία εβδομάδα κατατάσσεται σε αυτές με την χαμηλότερη κυκλοφορία από την έναρξη του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου 2026. Κι αυτό διότι για το διάστημα 3 – 6/8 η κυκλοφορία έπεσε στα 33 πλοία, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα από τα Στενά του Ορμούζ πέρασαν 55 πλοία. Χθες, Πέμπτη, μόλις τέσσερα πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τα περισσότερα πλοία που έφτασαν αυτή την εβδομάδα διέπλευσαν μέσω ιρανικών υδάτων.

Η συμφωνία, πάντως, που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και του Ομάν συνιστά μια πρώτη ανάσα για την διεθνή ναυσιπλοΐα και βέβαια για τις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με το «Al Arabiya», η συμφωνία των δυο μερών περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για 60 ημέρες, επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και διέλευση πλοίων χωρίς την πληρωμή διοδίων.

Πώς θα λειτουργήσει η ναυτιλιακή διαδρομή;

Σύμφωνα με πηγή, που μίλησε στο «Al Arabiya», τα εισερχόμενα πλοία θα χρησιμοποιούν τη ναυτιλιακή διαδρομή που βρίσκεται πιο κοντά στο Ιράν, ενώ τα εξερχόμενα πλοία θα διέρχονται από τη διαδρομή που βρίσκεται πιο κοντά στο Ομάν.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «οι δύο πλευρές έχουν αναβάλει την αναθεώρηση της μεσαίας διαδρομής για μεταγενέστερο στάδιο, καθώς η χρήση αυτής της διαδρομής εξαρτάται από την απομάκρυνση ναρκοπεδίων και την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, και τα περιφερειακά μέρη μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία».

«Η προτεινόμενη συμφωνία στοχεύει στην επανέναρξη των θαλάσσιων μεταφορών και στην άρση του αδιεξόδου για την έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε η ίδια πηγή.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα ανακοινωθεί εντός λίγων ημερών μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.