Ηράκλειο: Υπεγράφη η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Καστελλίου

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι πραγματοποιήθηκε, καθώς υπεγράφη η σύμβαση για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας, που αποτελούν κρίσιμο κομμάτι για την επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα στον χώρο του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.



Το «παρών» έδωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι βουλευτές Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης κ.α..

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας

Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ, η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη δοκιμή, την ολοκλήρωση και τη διασύνδεση των Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου (AANE) για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποδομών και τεχνολογικών συστημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του νέου αερολιμένα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Πλοήγησης και RVR (Runway Visual Range)

Συστήματα Επιτήρησης, MLAT και A-SMGCS

Εφεδρικός Πύργος Ελέγχου

Προσομοιωτής Πύργου Ελέγχου

Μετεωρολογικά Συστήματα

καθώς και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός αεροναυτιλίας.

Πρόκειται για μία από τις τελευταίες μεγάλες εκκρεμότητες του έργου του νέου αεροδρομίου Καστελλίου, καθώς τα συστήματα αεροναυτιλίας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του αερολιμένα.

Με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του κρίσιμου αυτού τμήματος, που θα «θωρακίσει» το νέο αεροδρόμιο με σύγχρονες υποδομές ελέγχου και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Τι είπε ο Δήμας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα τηρηθεί.

«Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Τον Νοέμβριο του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλι να λειτουργεί κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγους μήνες, στον ίδιο χώρο και παρουσία του πρωθυπουργού, είχε υπογραφεί η σχετική συμφωνία και είχε δοθεί η δέσμευση για την ταχεία ολοκλήρωση του διαγωνισμού. «Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι υπεγράφη αυτή η συμφωνία μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και της ισπανικής εταιρείας Indra», είπε ο Χρίστος Δήμας υπογραμμίζοντας ότι για την πρόοδο του έργου έχει προηγηθεί στενός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αναφερόμενος στην εξέλιξη των εργασιών, επισήμανε ότι «είμαστε στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου», εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σύντομα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει έργο αναφοράς. «Δεν θα έχουμε απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της Κρήτης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να υλοποιηθεί το έργο υποδομής αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα συνοδά έργα, τονίζοντας ότι η οδική σύνδεση του αεροδρομίου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης εξελίσσεται ομαλά. «Η οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ προχωράει, είναι κάτι που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία των εργασιών», είπε, προσθέτοντας ότι «μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα βλέπω την πορεία των εργασιών και νομίζω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον ΒΟΑΚ, ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 9 Μαΐου 2025 και ότι ήδη λειτουργούν εργοτάξια σε πολλά σημεία του άξονα. Όπως εξήγησε, η προαίρεση για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος ενεργοποιήθηκε επτά μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ χαρακτήρισε «πολύ ικανοποιητική» την πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας ότι από τα πρώτα τμήματα που θα παραδοθούν στην κυκλοφορία θα είναι οι παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόοδο των σηράγγων του έργου, επισημαίνοντας ότι «χθες είχαμε ένα σημαντικό ορόσημο, το λεγόμενο «ξετρύπημα» της Σ2 σήραγγας, μήκους 1.980 μέτρων, με αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τα γεωτεχνικά», ενώ γνωστοποίησε ότι στο δημόσιο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στην εφαρμογή των μέτρων οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα και μέριμνα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που υλοποιήσαμε στην Πατρών – Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις και μειώσαμε κατά 85% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο στόχος είναι ο ίδιος και στον ΒΟΑΚ, να μπορέσουμε να κινούμαστε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια», τόνισε.

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φυτοκοπές, κλαδοκοπές, τοποθέτηση διαχωριστικών στηθαίων, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις και φωτισμό. «Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικά και χαίρομαι πολύ που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η τοπική κοινωνία τα έχει αγκαλιάσει», κατέληξε.