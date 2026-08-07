Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος, φερόμενος ως μέλος της «ρωσικής μαφίας» που κατηγορείται για 3 δολοφονίες και μία απόπειρα φόνου στην Ελλάδα

Οι γερμανικές αρχές, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβαν έναν 31χρονο για τον οποίο εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις δολοφονίες και μία απόπειρα φόνου στην Ελλάδα. Ο συλληφθείς φέρεται να είναι μέλος της «ρωσικής μαφίας» και κατηγορείται για εγκλήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας λαθραίων καπνικών προϊόντων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

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Κοινωνία

σύλληψη - χειροπέδες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στη Γερμανία, κατόπιν συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία, ένας 31χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 δολοφονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαν διαπραχθεί στην Ελλάδα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος θεωρείται μέλος της λεγόμενης «ρωσικής μαφίας» και οι δολοφονίες αφορούν σε άτομα του χώρου της νύχτας με βαρύ ποινικό παρελθόν.
  • Ο συλληφθείς αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν στην εμπορία λαθραίων καπνικών, ενώ κινούνται ήδη οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι γερμανικές αρχές έπειτα από συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέλαβαν έναν 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 δολοφονίες και  μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαν διαπραχθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 31χρονος που συνελήφθη στη Γερμανία, θεωρείται μέλος της λεγόμενης «ρωσικής μαφίας» με αρχηγό τον Γεωργιανό «Έντικ» και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορείται αφορούν σε άτομα που ανήκαν στον χώρο της νύχτας με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Για τον συλληφθέντα κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με γερμανικές Αρχές, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συνελήφθη 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για -3- ανθρωποκτονίες και -1- απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, και κατόπιν διεθνών συνεργασιών, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε περιοχή της Γερμανίας.

Ο 31χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 (σχετικό δελτίο τύπου).

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού την 14-01-2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου «Kalashnikov».

Για τον συλληφθέντα κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.

Αναζητείται ακόμη ένα μέλος της συμμορίας των εκτελεστών

Για ένα ακόμα μέλος της συμμορίας των εκτελεστών, ο οποίος αναζητείται, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία του, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

 

 

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