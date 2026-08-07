Ιταλία: Συνελήφθη 16χρονος έξω από την Φλωρεντία για τρομοκρατική προπαγάνδα

Οι αρχές στην Ιταλία προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου έξω από τη Φλωρεντία, ο οποίος κατηγορείται για προπαγανδιστική δράση με τρομοκρατικό κίνητρο, στοχεύοντας στην παρακίνηση σε εγκληματική δράση λόγω διακρίσεων. Στις ιστοσελίδες του εντοπίστηκαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, καθώς και τζιχαντιστική, αντισημιτική και νεοναζιστική προπαγάνδα, με τον έφηβο να έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε βίντεο του ISIS.

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Διεθνή Νέα

Ιταλική αστυνομία
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Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν την Παρασκευή (7/8) οι αρχές στην Ιταλία. Ο έφηβος κατηγορείται για προπαγανδιστική δράση με τρομοκρατικό κίνητρο και στόχο την παρακίνηση σε εγκληματική δράση λόγω φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων.

Συνελήφθη έξω από τη Φλωρεντία

Η σύλληψή του έγινε έξω από την Φλωρεντία, όπου βρισκόταν για σύντομες διακοπές.

Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, με στοιχεία τζιχαντιστικής, αντισημιτικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας.

Ο δεκαεξάχρονος έχει ιταλική υπηκοότητα, αλλοδαπούς γονείς και ζούσε μόνιμα έξω από το Κόμο. Σε αναρτήσεις του ανέφερε ξεκάθαρα ότι στο παρελθόν συνεργάστηκε στην δημιουργία βίντεο με τα οποία ” διαφημιζόταν” η δράση του ISIS, με σκηνές από εκτελέσεις και τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους.

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