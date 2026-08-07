Ιταλία: Συνελήφθη 16χρονος έξω από την Φλωρεντία για τρομοκρατική προπαγάνδα

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν την Παρασκευή (7/8) οι αρχές στην Ιταλία. Ο έφηβος κατηγορείται για προπαγανδιστική δράση με τρομοκρατικό κίνητρο και στόχο την παρακίνηση σε εγκληματική δράση λόγω φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων.

Συνελήφθη έξω από τη Φλωρεντία

Η σύλληψή του έγινε έξω από την Φλωρεντία, όπου βρισκόταν για σύντομες διακοπές.

Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, με στοιχεία τζιχαντιστικής, αντισημιτικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας.

Ο δεκαεξάχρονος έχει ιταλική υπηκοότητα, αλλοδαπούς γονείς και ζούσε μόνιμα έξω από το Κόμο. Σε αναρτήσεις του ανέφερε ξεκάθαρα ότι στο παρελθόν συνεργάστηκε στην δημιουργία βίντεο με τα οποία ” διαφημιζόταν” η δράση του ISIS, με σκηνές από εκτελέσεις και τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους.