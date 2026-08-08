Αλέξης Τσίπρας: Παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την οικονομία στη Θεσσαλονίκη

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Λίγες μέρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση θα γίνει στην Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο «Porto Palace». Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. θα επικεντρώνεται στην δίκαιη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους «με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς» και «με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές.

Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα