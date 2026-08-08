Λιονέλ Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του, Χόρχε – Ο «αρχιτέκτονας» του συμβολαίου με τη Μπαρτσελόνα σε μια χαρτοπετσέτα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Chosun Daily, ο Χόρχε έδινε πολύχρονη μάχη με μια ασθένεια και νοσηλευόταν στο Ροσάριο για θεραπεία, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά ως ο άνθρωπος που πίστεψε όσο κανείς άλλος στο ταλέντο του γιου του και διαμόρφωσε την πορεία του προς την κορυφή.

Ο σιωπηλός μέντορας και ο ατζέντης της ζωής του

Ο Χόρχε δεν ήταν απλώς ο πατέρας του Λιονέλ, αλλά υπηρέτησε και ως ο επί σειρά ετών μάνατζέρ του, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους συμπαραστάτες του κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Lionel Messi’s father, Jorge Messi, reportedly d+es at 68 after a long illness. pic.twitter.com/Xg9MDLWPxH — Instablog9ja (@instablog9ja) August 8, 2026



Απέφευγε συστηματικά τις δημόσιες εμφανίσεις, μένοντας πάντα στο παρασκήνιο, εκπροσωπώντας τον Λιονέλ και διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του με εταιρείες.

Η υγεία του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Μουντιάλ, με τον ίδιο τον Μέσι να αφήνει να εννοηθεί τότε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα στο σπίτι.

Ο Χόρχε, ο οποίος αναζητούσε θεραπευτικές μεθόδους για να μπορέσει ο Λιονέλ να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο κατά την παιδική του ηλικία, μετακόμισε στη Βαρκελώνη μαζί με τον γιο του για να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους ζωή.

Leo Messi está viviendo uno de los momentos más duros para él y su familia. Su padre, Jorge Horacio Messi, ha fallecido a los 68 años este 8 de agosto de 2026 🖤. El padre del astro argentino estaba ingresado en el hospital de Rosario, en Argentina. El empresario estaba… pic.twitter.com/bwEtQsDl0O — Revista ¡HOLA! (@hola) August 8, 2026

Το θρυλικό συμβόλαιο σε χαρτοπετσέτα

Η σιωπηλή του αποφασιστικότητα αποτυπώνεται καλύτερα σε μία από τις πιο διάσημες ιστορίες του ποδοσφαίρου: το συμβόλαιο σε χαρτοπετσέτα που έφερε ένα 13χρονο αγόρι από το Ροσάριο στη Βαρκελώνη και τελικά διαμόρφωσε την καριέρα του παίκτη που πολλοί αποκαλούν ως τον κορυφαίο όλων των εποχών (GOAT).

Τον Σεπτέμβριο του 2000, ο Λιονέλ Μέσι εντυπωσίασε κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ο σύλλογος δίσταζε.

💔Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años 🫶🏻Desde SPORT, trasladamos nuestras condolencias a Leo Messi y a toda su familia pic.twitter.com/XE2bZgk2Fj — Diario SPORT (@sport) August 8, 2026



Η υπογραφή ενός μικρόσωμου, μη Ευρωπαίου εφήβου που απαιτούσε ακριβή θεραπεία με αυξητική ορμόνη εγκυμονούσε ρίσκο, ενώ ορισμένοι παράγοντες εναντιώνονταν στη συμφωνία.

Ο Χόρχε, διευθυντής σε εργοστάσιο χάλυβα, γινόταν όλο και πιο ανήσυχος. Είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος την πρώιμη ιατρική φροντίδα όταν οι ακαδημίες της Αργεντινής δεν μπορούσαν, και είχε φέρει τον γιο του στην Ισπανία αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Χωρίς να καταφθάνει κάποια επίσημη δέσμευση, ετοιμαζόταν να πάρει τον Λιονέλ πίσω στην πατρίδα τους, την ώρα που άλλοι σύλλογοι, συμπεριλαμβανομένης της Ρεάλ Μαδρίτης, εκδήλωναν ενδιαφέρον.

Τον Δεκέμβριο, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Ρέξατς, συνάντησε τους ατζέντηδες Χοσέπ Μαρία Μινγκέγια και Οράσιο Γκατζιόλι για γεύμα στον όμιλο τένις Pompeia στη Βαρκελώνη.

Η ανυπομονησία του Χόρχε είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Ο Γκατζιόλι προειδοποίησε ότι η οικογένεια θα κοιτούσε αλλού εάν η Μπαρτσελόνα δεν αναλάμβανε δράση.

Ο Ρέξατς, ο οποίος είχε πειστεί αφού παρακολούθησε το αγόρι για μόλις λίγα λεπτά, αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να χαθεί.

Μη διαθέτοντας κατάλληλο χαρτί, ζήτησε από έναν σερβιτόρο κάτι για να γράψει. Εκείνος του έδωσε μια απλή χαρτοπετσέτα.

Με μπλε μελάνι έγραψε μια δέσμευση που έμελλε να γίνει θρυλική: «Στη Βαρκελώνη, στις 14 Δεκεμβρίου 2000 και παρουσία των κυρίων Μινγκέγια και Οράσιο, ο Κάρλες Ρέξατς, αθλητικός διευθυντής της FC Barcelona, συμφωνεί διά του παρόντος, υπό την ευθύνη του και ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες γνώμες, να υπογράψει τον παίκτη Λιονέλ Μέσι, εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα ποσά».

Ο Ρέξατς, ο Μινγκέγια και ο Γκατζιόλι υπέγραψαν όλοι τη χαρτοπετσέτα.

Δεν ήταν ένα επίσημο συμβόλαιο, όμως ήταν αρκετό για να ηρεμήσει τον Χόρχε. Το ίδιο εκείνο βράδυ, η συμφωνία επιβεβαιώθηκε επίσημα και έναν μήνα αργότερα ο Λιονέλ εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

Η χαρτοπετσέτα πουλήθηκε αργότερα σε δημοπρασία το 2024 για σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια, αποτελώντας ένα απτό κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)

Μια ζωή αφιερωμένη στον γιο του

Ο Χόρχε έμεινε στη Βαρκελώνη με τον γιο του ενώ η υπόλοιπη οικογένεια επέστρεψε προσωρινά στην Αργεντινή, παρέχοντας σταθερότητα κατά τα πιο ευάλωτα χρόνια του.

Διαχειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις του γιου του για τη μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν και την εν τέλει άφιξή του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Όσοι βρίσκονταν κοντά στην οικογένεια τον περιγράφουν ως επιφυλακτικό, πρακτικό και ακλόνητα πιστό — έναν πατέρα που επέμενε ο γιος του να παραμείνει προσγειωμένος παρά την πρωτοφανή επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Tribuna