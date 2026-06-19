Μέσι: Σάλος στην Αργεντινή με τα μακάβρια fake news για τον πατέρα του – Εκτός καναλιού η παρουσιάστρια που μετέδωσε τη φήμη

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αργεντινή μετά την on-air μετάδοση ψευδών ισχυρισμών για την υγεία του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «El show del verano» στο LUZU TV.

Το πρωτοφανές αυτό δημοσιογραφικό ατόπημα από την παρουσιάστρια και γνωστή ηθοποιό Φλορ Πένια πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις, με τη διοίκηση του streaming δικτύου να προχωρά στην άμεση απόλυση των εμπλεκομένων. Η παρουσιάστρια τέθηκε εκτός καναλιού.

«Είμαι συγκλονισμένη»

Η Πένια, φανερά συντετριμμένη και με δάκρυα στα μάτια, μίλησε σε ρεπόρτερ της εκπομπής «LAM» (América TV) μέσα από το αυτοκίνητό της καθώς αποχωρούσε από τις εγκαταστάσεις του LUZU TV, επιχειρώντας να ρίξει όλη την ευθύνη στην παραγωγή της εκπομπής.

«Είμαι πολύ ταραγμένη, είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη. Ήμουν στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μου είπαν αυτή την είδηση μέσω του ακουστικού, την οποία δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά μου ζήτησαν να την πω… Ήμουν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε αρχικά.

«Ήμουν στον αέρα. Δεν έχω μαζί μου το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή μου, δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Η παραγωγή μού είπε: “Αυτό συμβαίνει”. Το επανέλαβα, και εκείνη τη στιγμή μού είπαν: “Ω, περίμενε, περίμενε, δεν έχει διασταυρωθεί“. Τρέμω».

Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε για το ξέσπασμα οργής του Νικολάς Οκιάτο, ιδιοκτήτη του streaming καναλιού, ο οποίος είχε κάνει λόγο για επικείμενες κυρώσεις, η Πένια επέμεινε στη στάση της να μην αναλάβει την ευθύνη.

«Όχι εγώ, όχι εγώ. Το ζήτημα αφορά την παραγωγή», είπε.

Florencia peña ya tenia guionada la disculpa y todo KJJ Cada vez mas dudoso que lo opero a messi sin querer pic.twitter.com/pyp0Sw17Om — ElBuni (@therealbuni) June 18, 2026

Το παρασκήνιο του λάθους

Η παρουσιάστρια συνέχισε να αποστασιοποιείται από το βάρος της ευθύνης, εξηγώντας πώς έφτασε η πληροφορία στο πλατό.

«Προσπαθώντας να καταλάβω και μιλώντας με ανθρώπους, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι που κυκλοφορούσε ως φήμη, και εκείνοι το εξέλαβαν ως αληθινό και μου το είπαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη. Οι άνθρωποι που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη μιλούν ήδη με την εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω κανένας να χάσει τη δουλειά του, αλλά κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Βγήκα μπροστά και ζητώ συγγνώμη».

Αναφορικά με τη συνομιλία της με τον Νίκο Οκιάτο, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για την κάλυψη του Μουντιάλ 2026, η Πένια ανέφερε: «Ο Νίκο κατάλαβε τι συνέβη. Καταλαβαίνει ότι είναι τρομερό. Είναι πολύ στενός φίλος της οικογένειας και είναι πολύ πληγωμένος από αυτό που συνέβη. Αλλά όποιος μετέδωσε αυτή την είδηση ως γεγονός, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη».

«Όταν μου το είπαν αυτό, δεν είχα κανέναν λόγο να μην πιστέψω έναν παραγωγό που μου μιλούσε μέσω του ακουστικού. Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι δεν ήταν αλήθεια. Ζητώ συγγνώμη και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί εσωτερικά».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της καριέρας της, με την ίδια να απαντά: «Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά είναι σοβαρό λάθος όταν πληγώνεις άλλους. Και αν κάποιος ένιωσε πληγωμένος από αυτό που μόλις έκανα, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη».

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Η επίσημη ανακοίνωση του LUZU TV

Παρά τις επανειλημμένες δικαιολογίες της παρουσιάστριας, η στάση του σταθμού υπήρξε αμείλικτη.

Μέσω μιας επίσημης ανακοίνωσης στον λογαριασμό του LUZU TV στο Instagram, γνωστοποιήθηκε ότι οι αρχές του καναλιού «έλαβαν την απόφαση να απολύσουν όλους τους υπεύθυνους που εμπλέκονται και η Φλορενσία Πένια αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω».

Αφού δήλωσαν ότι «λυπούνται βαθύτατα για όσα συνέβησαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής “El show del verano”», οι υπεύθυνοι του δικτύου υπογράμμισαν με κατηγορηματικό τρόπο τη φιλοσοφία του σταθμού.

«Η διάδοση ευαίσθητων πληροφοριών χωρίς την δέουσα προηγούμενη επαλήθευση είναι απαράδεκτη. Επανεπιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια υπεύθυνη, σεβαστή και αυστηρή επικοινωνία».

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας Μέσι

Επιδιώκοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτική της ζωή, η οικογένεια του Μέσι εξέδωσε επίσημη δήλωση στο δίκτυο ESPN, επιβεβαιώνοντας ότι ο 68χρονος Χόρχε υποβάλλεται σε ιατρική θεραπεία, ενώ παράλληλα έδωσε μια θετική ενημέρωση για την πορεία της υγείας του υπό την επίβλεψη ειδικών.

«Η οικογένεια Μέσι ενημερώνει ότι ο Χόρχε Μέσι διέρχεται αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική επίβλεψη, αναρρώνει και εξελίσσεται ευνοϊκά εντός της τρέχουσας κατάστασής του».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, η οικογένεια καταδίκασε απερίφραστα την έλλειψη σεβασμού από μερίδα των ΜΜΕ.

«Δεδομένων των εκδοχών, των φημών και των εικασιών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και φραγμών με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό ζήτημα. Η υγεία ενός ανθρώπου και η ψυχική ηρεμία των γύρω του δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εικασιών ή ανεύθυνου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος».

Η ανακοίνωση σημείωσε ρητά ότι μόνο τα άμεσα μέλη της οικογένειας κατέχουν τις ακριβείς λεπτομέρειες για την κατάστασή του, προειδοποιώντας τους φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης να αγνοήσουν εντελώς οποιαδήποτε ιατρική ενημέρωση δεν προέρχεται από τα επίσημα οικογενειακά κανάλια.

Τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο

Η συγκεκριμένη επιβεβαίωση προσφέρει πλέον μια ξεκάθαρη εξήγηση για το ξέσπασμα του Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία.

Lionel Messi explique ses larmes et évoque des jours difficiles après la victoire face à l’Algérie pic.twitter.com/7Y0wDM7CxN — L’Équipe (@lequipe) June 17, 2026



Αφού πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ ανοίγοντας το σκορ στη νίκη της ομάδας του με 3-0, ο εμβληματικός αρχηγός ήταν φανερά συγκινημένος πάνω στον αγωνιστικό χώρο, σκουπίζοντας τα δάκρυά του με τη φανέλα του.

Ronaldo fans ignore the goals. Can you see how Messi plays?

How he drops deep?

How he controls the tempo of the game? I ask genuinely: why can’t Ronaldo play like this? pic.twitter.com/qPvfhXen3t — Prestigious (@Prestigious_Gt) June 18, 2026



Μιλώντας αργότερα στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι άφησε να εννοηθεί το βαρύ προσωπικό φορτίο που κουβαλούσε, παραδεχόμενος ότι τα δάκρυά του δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.