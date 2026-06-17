Μουντιάλ 2026: Τα highlights από τα… όργια του Λιονέλ Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας

Η Αργεντινή ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Αλγερίας με 3-0 στο Κάνσας, με τον Λιονέλ Μέσι να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής. Ο Μέσι σημείωσε χατ τρικ στην 200ή διεθνή του συμμετοχή, οδηγώντας την ομάδα του σε άνετη νίκη και φτάνοντας παράλληλα στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή-Αλγερία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία στο Κάνσας και άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στο Μουντιάλ 2026.
  • Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας χατ τρικ στη 200ή διεθνή συμμετοχή του.
  • Παράλληλα, ο Αργεντινός σταρ έφτασε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την ομάδα να στέλνει θετικό μήνυμα για τη συνέχεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία στο Κάνσας και άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

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Ο Μέσι σημείωσε χατ τρικ στη 200ή διεθνή συμμετοχή του και οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Αργεντινός σταρ έφτασε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στην Αλγερία και αξιοποίησε την αποτελεσματικότητα του Μέσι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με τις τρεις προσωπικές του ενέργειες. Η ομάδα της Νότιας Αμερικής πήρε τους τρεις βαθμούς και έστειλε θετικό μήνυμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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