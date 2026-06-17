Μουντιάλ 2026, Λιονέλ Μέσι: Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με συμμετοχή σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα

Ο Λιονέλ Μέσι κατέγραψε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία για το Μουντιάλ 2026 και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης με συμμετοχή σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε» στο βασικό σχήμα για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του 10ου Ομίλου, η οποία διεξάγεται την Τετάρτη (17/06, 16:00). Με αυτή την παρουσία, ο Μέσι έφτασε τις 27 συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ έχει σημειώσει 13 γκολ στη διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει και ξεχωριστή σημασία για τον Αργεντινό σταρ, καθώς αποτελεί την 200ή εμφάνισή του με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Ο Μέσι συνεχίζει έτσι να διευρύνει τη λίστα των ατομικών του επιτευγμάτων, σε μια καριέρα που έχει συνδεθεί με μεγάλες διακρίσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Οι ενδεκάδες της Αργεντινής και της Αλγερίας

Στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής βρίσκονται οι: Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Λ. Μαρτίνες και Αλμάδα.

Στο αρχικό σχήμα της Αλγερίας βρίσκονται οι: Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μούσα, Μουνταουί, Μπενταλέμπ, Τσαϊμπί, Μαζά και Γκουιρί.