Ισραήλ: Το υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τον Σμότριτς για τη Συμφωνία της Χεβρώνας

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Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε το βράδυ της Δευτέρας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και υπογράμμισε ότι η Συμφωνία της Χεβρώνας με την Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Σμότριτς ανέφερε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι πολλές εξουσίες στη διαιρεμένη πόλη της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, και στους ιερούς τόπους της, μεταξύ των οποίων και το Σπήλαιο των Πατριαρχών, δεν θα υπάγονται πλέον στην παλαιστινιακή δημοτική αρχή της Χεβρώνας, «αλλά θα επιστρέψουν πλήρως στην ευθύνη του κράτους του Ισραήλ».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση και διέψευσε τον ισχυρισμό του υπουργού Οικονομικών. «Σε αντίθεση με τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, η Συμφωνία της Χεβρώνας δεν έχει ακυρωθεί», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας είχε λάβει πριν από αρκετούς μήνες απόφαση που αφορούσε συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε εβραϊκούς χώρους.

«Η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από χρόνια παντελούς έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του δήμου της Χεβρώνας σε αυτά τα θέματα», ανέφερε η ανακοίνωση. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν άλλες αλλαγές.

Η Συμφωνία της Χεβρώνας επιτεύχθηκε το 1997, επί προηγούμενης κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ήταν και τότε πρωθυπουργός.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet ανέφερε ότι, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ορισμένα μέτρα σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε παρακείμενους ιερούς τόπους απαιτούσαν την έγκριση της δημοτικής αρχής της Χεβρώνας ή ειδική πολιτική άδεια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η νέα απόφαση του Σμότριτς μεταφέρει αυτές τις εξουσίες στις ισραηλινές αρχές σχεδιασμού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa