Ισραήλ: Το υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τον Σμότριτς για τη Συμφωνία της Χεβρώνας

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπεζαλέλ Σμότριτς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπογραμμίζοντας ότι η Συμφωνία της Χεβρώνας με την Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να ισχύει.
  • Ο Σμότριτς είχε αναφέρει ότι πολλές εξουσίες στη Χεβρώνα και στους ιερούς τόπους της θα επιστρέψουν στο κράτος του Ισραήλ, όμως το υπουργείο τόνισε ότι «η Συμφωνία της Χεβρώνας δεν έχει ακυρωθεί».
  • Το υπουργείο πρόσθεσε ότι υπήρξε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου Ασφαλείας για αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας, έπειτα από «χρόνια παντελούς έλλειψης συνεργασίας» από τον δήμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε το βράδυ της Δευτέρας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και υπογράμμισε ότι η Συμφωνία της Χεβρώνας με την Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Σμότριτς ανέφερε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι πολλές εξουσίες στη διαιρεμένη πόλη της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, και στους ιερούς τόπους της, μεταξύ των οποίων και το Σπήλαιο των Πατριαρχών, δεν θα υπάγονται πλέον στην παλαιστινιακή δημοτική αρχή της Χεβρώνας, «αλλά θα επιστρέψουν πλήρως στην ευθύνη του κράτους του Ισραήλ».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση και διέψευσε τον ισχυρισμό του υπουργού Οικονομικών. «Σε αντίθεση με τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, η Συμφωνία της Χεβρώνας δεν έχει ακυρωθεί», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας είχε λάβει πριν από αρκετούς μήνες απόφαση που αφορούσε συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε εβραϊκούς χώρους.

«Η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από χρόνια παντελούς έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του δήμου της Χεβρώνας σε αυτά τα θέματα», ανέφερε η ανακοίνωση. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν άλλες αλλαγές.

Η Συμφωνία της Χεβρώνας επιτεύχθηκε το 1997, επί προηγούμενης κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ήταν και τότε πρωθυπουργός.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet ανέφερε ότι, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ορισμένα μέτρα σχεδιασμού και κατασκευής στην εβραϊκή συνοικία της Χεβρώνας και σε παρακείμενους ιερούς τόπους απαιτούσαν την έγκριση της δημοτικής αρχής της Χεβρώνας ή ειδική πολιτική άδεια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η νέα απόφαση του Σμότριτς μεταφέρει αυτές τις εξουσίες στις ισραηλινές αρχές σχεδιασμού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ