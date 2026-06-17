Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες της ηθοποιού με μαγιό στην πισίνα της – Δείτε φωτογραφίες

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές της στην πισίνα, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Η ηθοποιός εμφανίζεται στις φωτογραφίες με ασπρόμαυρο μπικίνι και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ήλιο. Η ίδια πόζαρε στην πισίνα και στο καταπράσινο γκαζόν, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες με καλοκαιρινή διάθεση.

Στα στιγμιότυπα η ηθοποιός έχει wet look στα μαλλιά και χαμογελά στον φακό, μεταφέροντας στους ακολούθους της μια πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της. Οι φωτογραφίες συνδυάζουν το φως, τη δροσιά και την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει παράλληλα μία δημιουργική περίοδο στην καριέρα της. Η ίδια συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του ανανεωμένου «Your Face Sounds Familiar», ενώ συνεχίζει την τηλεοπτική της παρουσία στη δραματική σειρά «Άγιος Έρωτας», όπου υποδύεται τη «Χριστίνα».

Μετά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η ηθοποιός επέλεξε να περάσει λίγες ώρες χαλάρωσης, με ήλιο, καλή παρέα και μια αναζωογονητική βουτιά στην πισίνα.