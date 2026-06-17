Αττική: Σπείρα παριστάνει τους αστυνομικούς και ξαφρίζει σπίτια – Πώς δρουν οι επιτήδειοι οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για εγκληματική ομάδα στην Αττική που παριστάνει τους αστυνομικούς της Ασφάλειας για να εισέρχεται σε κατοικίες και να αφαιρεί χρήματα και αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες. Οι δράστες χρησιμοποιούν πολυτελή οχήματα με φάρους και εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις Αρχές, ενώ η δράση τους έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από το Μαρκόπουλο.

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Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών
Χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενοι τον σεβασμό των πολιτών προς τα σώματα ασφαλείας, πείθουν τους ενοίκους να τους ανοίξουν την πόρτα Πηγή: Star
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για εγκληματική ομάδα που παριστάνει τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποκτώντας πρόσβαση σε κατοικίες και αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούν πολυτελή οχήματα με φάρους και επικαλούνται προσχήματα για να ζητήσουν είσοδο, όπως συνέβη σε περιστατικό στο Μαρκόπουλο με ηλικιωμένη.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιτρέπουν είσοδο χωρίς επιβεβαίωση ταυτότητας και να καλούν άμεσα το «100» για ύποπτες κινήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έρευνες διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να παριστάνουν τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση σε κατοικίες και να αφαιρούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποιούν ακόμη και πολυτελή οχήματα, στα οποία τοποθετούν φάρους, ώστε να μοιάζουν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και να γίνονται πιο πειστικοί. Στη συνέχεια, οι επιτήδειοι επικαλούνται διάφορα προσχήματα και ζητούν από τους ενοίκους να τους ανοίξουν την πόρτα, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες προς τις Αρχές.

Η δράση της σπείρας αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR. Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες να προσεγγίζουν κατοικία ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαρκόπουλο και να χτυπούν την πόρτα της, ζητώντας να τους επιτρέψει την είσοδο στο σπίτι.

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Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, οι άγνωστοι της έριξαν έντονο φως στο πρόσωπο με δυνατό φακό και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Η ηλικιωμένη επικοινώνησε αμέσως με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Οι Αρχές παρακολουθούν την υπόθεση και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε άτομα που δηλώνουν αστυνομικοί, αν δεν έχουν προηγουμένως επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τα υπηρεσιακά στοιχεία τους.

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Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά επίσης στους πολίτες να καλούν άμεσα το «100» σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή δεχθούν επίσκεψη από άτομα που επικαλούνται την ιδιότητα του αστυνομικού χωρίς επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.

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