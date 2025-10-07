Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί αποπειράθηκαν να ελέγξουν… αστυνομικό – Είχαν μαζί τους ρόπαλο και μαχαίρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικός

Συνελήφθησαν, από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τρεις άνδρες, ηλικίας 21, 21 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Εύοσμου, για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες χθες (06/10) στον Εύοσμο, οι ανωτέρω, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ’ αυτών, το οποίο έφερε φάρο, υποδυόμενοι τους αστυνομικούς αποπειράθηκαν να ελέγξουν αστυνομικό που βρισκόταν στη λήξη της Υπηρεσίας του.

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, πλην όμως έπειτα από άμεσες ενέργειες του αστυνομικού και με τη συνδρομή κληθέντων αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή περιοχή.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό με λάθος φάρμακο που προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη ασθενή

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Kληρονομιές: Ποια πλεονεκτήματα έχει η επιλογή διαμεσολαβητή και πώς επιλύονται οι διαφορές

Τράπεζες: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συλλέξετε για να ανοίξετε λογαριασμό

Ερευνητές ανέπτυξαν νέα μέθοδο ελέγχου της περιστροφής Faraday σε αγώγιμα πολυμερή

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»
περισσότερα
12:51 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Φόρτωσε το αυτοκίνητο με παλιοσίδερα και βγήκε στο δρόμο – Φωτογραφία αναγνώστη

Η κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους συχνά θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης, με πρωταγωνιστές ...
12:34 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αττικόν»: ΕΔΕ για το περιστατικό με τη λάθος χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη – Για άλλον ασθενή προοριζόταν το φάρμακο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διετάχθη για το περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου που...
12:06 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 3 – Είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του μετρό ...
11:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ναυάγιο νότια της Λέσβου – 4 νεκροί μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής

Τραγωδία στη Λέσβο έπειτα από ναυάγιο με μετανάστες στην θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Πέτρας νό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης