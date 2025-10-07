Αττικόν Νοσοκομείο: Συνελήφθησαν 2 νοσηλεύτριες γιατί χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

Ακόμη ένα περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (5/10), όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, προχώρησαν στη χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στη θεραπευτική της αγωγή.

Η γυναίκα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες τη Δευτέρα (6/10). Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της ασθενούς. Με εντολή του εισαγγελέα, οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.