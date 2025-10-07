Συγκινεί ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Ελπίζω η Χρυσούλα με τη βοήθεια του Θεού να…»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε το πρωί της Τρίτης στο Happy Day και αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη, αλλά και στη μάχη που δίνει με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

«Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να βρεθεί ξανά στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Είναι σε καλύτερη κατάσταση στο σπίτι, την έχουμε, έχουμε μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δεν ξέρω πολλά εγώ από δουλειές, ήμουν καλομαθημένος και από τη μητέρα μου και από τη Χρυσούλα που τα αναλάμβανε όλα. Μου λείπει κάτι, δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ηθοποιός είναι ένα προσαρμοστικό ον», είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα. «Κάποια στιγμή ανεξήγητα συνέβη αυτό, ρευματοειδής αρθρίτιδα». Όπως είπε, χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις φορές στο νοσοκομείο, χωρίς όμως οι γιατροί να μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια: «Η επιστήμη σε αυτά τα θέματα ακόμα δεν μπορεί να βοηθήσει».

Μιλώντας για τον γάμο τους, που μετρά περισσότερα από 60 χρόνια, ο Νικήτας Τσακίρογλου τόνισε πως δεν πέρασαν ποτέ κρίση, καθώς όπως είπε: «Δεν περάσαμε κρίση γιατί προσέχαμε και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον».