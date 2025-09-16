Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Δεν έχει συνέλθει ακόμα – Έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης»

Εδώ και κάποιους μήνες η Χρυσούλα Διαβάτη έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα αυτοάνοσο. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο οποίος είναι παντρεμένος με την συνάδελφό του από το 1961, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης εξήγησε πως η επιτυχημένη ηθοποιός δεν έχει συνέλθει ακόμα, ωστόσο είναι καλά στην ψυχολογία της και «έχει συναίσθηση του πράγματος».

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα. Πάει καλά και ευελπιστώ στον Θεό και στη δύναμη και την ενέργεια που έχει η Χρυσούλα, αυτό το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο, ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει. Πάντα στο σπίτι είναι και την φροντίζουμε. Θα γίνει καλά, πιστεύουμε στον Θεό και οι δύο. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια, είναι δοκιμασίες που της στέλνει ο Θεός», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Καλά είναι στην ψυχολογία της, έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι στο κρεβάτι, μετακινείται. Όλα καλά είναι, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Είναι πανελλήνιο το ενδιαφέρον για την Χρυσούλα».