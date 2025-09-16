Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του Φοίβου Δεληβοριά για τη συνεργασία τους – «Κάτι μαγικό έρχεται…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Τον καλεσμένο που θα έχει στην «Ταράτσα» του στο «Θέατρο Άλσος», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, σε ανάρτησή του στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Ο αγαπημένος μουσικός, έκανε γνωστό πως θα φιλοξενήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον οποίο όλα δείχνουν πως θα είναι η πρώτη του καλλιτεχνική εμφάνιση, ύστερα από τα όσα αντιμετώπισε το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Συγκεκριμένα, ο Φοίβος Δεληβοριάς δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του συναδέλφου του. Στο πρώτο στιγμιότυπο ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει μόνος του, ενώ στο δεύτερο απεικονίζονται οι δύο καλλιτέχνες μαζί.

Φοίβος Δεληβοριάς Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/foivosdelivorias

Στη λεζάντα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής ανέφερε: «Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην “Ταράτσα του Μαζώ”; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, “ένα θαύμα” που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας».

