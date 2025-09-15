Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του – «Είναι σοβαρά και νοσηλεύεται…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρά την επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της μουσικής, είχε καταφέρει να προστατέψει την προσωπική του ζωή, ενώ από τα ελάχιστα που ξέραμε είναι ότι προέρχεται από μία πολύ αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Αυτά βέβαια μέχρι πριν από ένα χρόνο, όταν και έγινε γνωστή η δικαστική διαμάχη του τραγουδιστή με την αδελφή του, Βάσω.

Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στις ζωές του καλλιτέχνη και των μελών της οικογένειάς του. Μάλιστα, φέτος τον Αύγουστο ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες ημέρες σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο ερμηνευτής προχώρησε στις πρώτες μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Στο νοσοκομείο η μητέρα του

Το πρωί της Δευτέρας (15/9), στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά συζήτησαν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Ιάσονα Τσόλη να κάνει μία αποκάλυψη για την μητέρα του τραγουδιστή.

«Θέλω να σας πω κάτι, κάποιες πληροφορίες που μου ήρθαν χθες. Την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, την Παρασκευή δηλαδή, την ώρα που έγινε η μήνυση, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περνούσε δύσκολες ώρες, για ένα ιατρικό της θέμα», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Δεν θέλω να πω παραπάνω πληροφορίες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρά, νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της οι κόρες της. Όλα αυτά την Παρασκευή, που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμηση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας για την μετακίνηση νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Έρευνα: Πόσο στοίχισαν στην ευρωπαϊκή οικονομία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού – Αποκαλυπτικά στ...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Από σήμερα η κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

Οι τριπλοστρωματικές υπερδομές moiré ξεκλειδώνουν ρυθμιζόμενο έλεγχο των διαμορφώσεων εξιτονίων

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε
περισσότερα
11:14 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Σοφία Βεργκάρα: Ξαφνικό πρόβλημα υγείας δεν της επέτρεψε να πάει στα Emmy – Η φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο

Μια αναπάντεχη περιπέτεια υγείας κράτησε τη Σοφία Βεργκάρα μακριά από τη μεγάλη βραδιά των Emm...
10:31 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Η αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδος για το χάλκινο μετάλλιο στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Η Εθνική Ελλάδος ύστερα από μία καταπληκτική πορεία στο Eurobasket 2025, κέρδισε την Κυριακή (...
10:25 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Emmy 2025: Βίντεο από την αμήχανη συνάντηση του Πέδρο Πασκάλ με τον Άνταμ Σκοτ – Τι λέει ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Στα φετινά βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο...
09:19 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Tι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του τραγουδιστή κατά των συγγενών του

Τη δικαστική οδό παίρνει η κόντρα του Γιώργου Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, μετά τον εγκλεισ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος