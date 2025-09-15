Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του – «Είναι σοβαρά και νοσηλεύεται…»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρά την επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της μουσικής, είχε καταφέρει να προστατέψει την προσωπική του ζωή, ενώ από τα ελάχιστα που ξέραμε είναι ότι προέρχεται από μία πολύ αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Αυτά βέβαια μέχρι πριν από ένα χρόνο, όταν και έγινε γνωστή η δικαστική διαμάχη του τραγουδιστή με την αδελφή του, Βάσω.

Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στις ζωές του καλλιτέχνη και των μελών της οικογένειάς του. Μάλιστα, φέτος τον Αύγουστο ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες ημέρες σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο ερμηνευτής προχώρησε στις πρώτες μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Στο νοσοκομείο η μητέρα του

Το πρωί της Δευτέρας (15/9), στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά συζήτησαν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Ιάσονα Τσόλη να κάνει μία αποκάλυψη για την μητέρα του τραγουδιστή.

«Θέλω να σας πω κάτι, κάποιες πληροφορίες που μου ήρθαν χθες. Την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, την Παρασκευή δηλαδή, την ώρα που έγινε η μήνυση, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περνούσε δύσκολες ώρες, για ένα ιατρικό της θέμα», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Δεν θέλω να πω παραπάνω πληροφορίες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρά, νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της οι κόρες της. Όλα αυτά την Παρασκευή, που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμηση».