Άννα Βίσση: Η αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδος για το χάλκινο μετάλλιο στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Η Εθνική Ελλάδος ύστερα από μία καταπληκτική πορεία στο Eurobasket 2025, κέρδισε την Κυριακή (14/9) το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντί στην Φινλανδία.

Λίγες ώρες αργότερα, η Άννα Βίσση έδωσε μία ακόμα μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ έκανε μία συγκινητική αφιέρωση στους παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο της «επίσημης αγαπημένης», οι οποίοι με την σκληρή δουλειά τους και το πάθος τους συγκίνησαν όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση, στη διάρκεια του προγράμματός της, ανέβηκε στη σκηνή, με τους μουσικούς της και μία ελληνική σημαία και μαζί με τους χιλιάδες θαυμαστές της, που βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να την απολαύσουν, αφιέρωσαν στην Εθνική Ελλάδος το επιτυχημένο κομμάτι της, «Ψυχεδέλεια».