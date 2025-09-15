Μπογκντάνοβιτς για Εθνική Ελλάδος: Συγχαρητήρια στα Ορθόδοξα αδέλφια μας

Ανάρτηση στα social media έκανε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δίνοντας συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Ο Σέρβος NBAερ, ο οποίος αναχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση λόγω προβλήματος τραυματισμού, συνεχάρη την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για το ιστορικό μετάλλιο.

«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα Ορθόδοξα αδέλφια μας. Σεβασμός», έγραψε ο σουτέρ των Λος Άντζελες Κλίπερς.