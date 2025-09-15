Ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της παντρεύτηκε κρυφά με άλλη γυναίκα – «Συνέχισε να συμπεριφέρεται φυσιολογικά»

Πριν από λίγο καιρό, μια γυναίκα παίζοντας ένα παιχνίδι με μια φίλη της, ανακάλυψε κάτι που έκανε τη ζωή της άνω – κάτω. Η φίλη της, της έστειλε κάποιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της – οι οποίες αποκάλυψαν ένα μυστικό.

“Δεν το πίστευα. Είδα τον επί 2,5 χρόνια σύντροφό μου με κοστούμι, να αγκαλιάζει μια κοπέλα με νυφικό, η οποία κρατούσε ένα μωρό”, εξηγεί. “Πέθανα μέσα μου. Η σχέση μας είχε δυσκολίες – αυτό δεν δικαιολογεί την απιστία.

Γενικά ό,τι του έλεγα, το έπαιρνε προσωπικά. Πάντα κατηγορούσε εμένα για τους καυγάδες μας. Εγώ τον καταλάβαινα, γιατί έχει διάσπαση προσοχής”. “Γνωριστήκαμε ως γείτονες. Στην αρχή, για περίπου έναν χρόνο, η σχέση μας ήταν εξ αποστάσεως. Με έπαιρνε διαρκώς τηλέφωνο, μιλούσαμε όλη την ώρα, γελούσαμε – μου έλεγε ότι είναι σπιτόγατος, αφοσιωμένος και δεν τον ενδιαφέρουν οι γυναίκες.

Μου έλεγε πως δεν θα με απατούσε ποτέ. Μου έλεγε πως αν ήθελε θα χώριζε και θα το έλεγε ξεκάθαρα”. Γενικά λοιπόν η σχέση τους ήταν μια κρύο, μια ζέστη. Είχαν χωρίσει αρκετές φορές, το πολύ για μία μέρα και μετά, τα ξανάβρισκαν.

Το πιο απίστευτο είναι πως, ο σύντροφός της είχε την ευκαιρία να διαλύσει τη σχέση το πολλές φορές. Δεν το έκανε. Αντίθετα, διατήρησε τον δεσμό του – ενώ παράλληλα, παντρεύτηκε στα κρυφά με μια άλλη γυναίκα. Καλά, ποιος τα κάνει αυτά; Η κοπέλα επικοινώνησε αμέσως μαζί του.

Αυτός δεν παραδέχτηκε τίποτα. Παρίστανε τον ανήξερο. Τότε, του είπε πως έχει τις φωτογραφίες. Μόνο τότε παραδέχτηκε και εκείνος την αλήθεια. “Μου ομολόγησε πως τη γνώρισε τον Φεβρουάριο, μετά από έναν μεγάλο καυγά που είχαμε και πίστεψε πως δεν είμαι αξιόπιστη. Τότε λοιπόν, αποφάσισε να δει πως θα πάει με εκείνη την κοπέλα, την οποία γνώρισε μέσω ενός φίλου του”, εξηγεί η γυναίκα.

“Ωστόσο, δεν μου είχε πει ότι έχουμε τελειώσει.

Τον περασμένο μήνα παντρεύτηκε και συνέχισε να μου τηλεφωνεί”. Της έλεγε μάλιστα πόσο πολύ τη θέλει, ότι του λείπει κάθε μέρα και ότι κάνει σχέδια να είναι ξανά σύντομα μαζί…όλα αυτά ενώ είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με κάποια άλλη.

“Με κατηγόρησε για την απιστία του”

Το καλύτερο από όλα βέβαια, ήταν όταν εκείνος προσπάθησε να την κατηγορήσει για την απιστία του. Της είπε πως εκείνη έφταιγε, επειδή δεν του φέρθηκε καλά – και πόσο καλύτερα του συμπεριφέρεται η άλλη.

Ακόμη της είπε πως, η γυναίκα του ήξερε για εκείνη. Το παιδί είναι της γυναίκας του, δεν είναι δικό τους. “Είμαι διαλυμένη. Πίστευα πως είμαι σε μια σταθερή και ασφαλή σχέση, μέχρι που ανακάλυψα πως, ήταν όλα ψέματα”, συμπληρώνει.

“Θεωρούσα πως είναι ειλικρινής και ευθύς.

Έχουν έρθει τα πάνω – κάτω. Μετά τον χωρισμό, ακολούθησαν και κάποιες οικονομικές αναταραχές. Όλα αυτά, με έχουν πληγώσει επειδή ήταν πολύ απότομα. Η μόνη εξήγηση που μου έδωσε ήταν πως, ίσως θα έπρεπε να το χειριστεί καλύτερα”.

Είναι μια από τις χειρότερες προδοσίες που μπορεί να τύχουν σε κάποιον. Ο σύντροφός της της έλεγε επανειλημμένα σοβαρά ψέματα. Δεν ήταν ποτέ του μπερδεμένος. Αντίθετα, κάθε του κίνηση ήταν υπολογισμένη και βίαιη. Έτσι, η γυναίκα δεν περιμένει καμία εξήγηση από έναν άνδρα που, ενώ παντρεύτηκε, συνέχισε να συμπεριφέρεται λες και δεν τρέχει τίποτα. Το μόνο που θέλει, είναι να ξεχάσει.

Ένας άνθρωπος που κάνει διπλή ζωή, δεν είναι μόνο ψεύτης, αλλά και επικίνδυνος.