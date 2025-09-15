Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν η 36χρονη και ο 34χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από κλαμπ

Στη σύλληψη των δύο εμπλεκόμενων στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09) έξω από κλαμπ στη δυτική Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για το περιστατικό κατά το οποίο μία 36χρονη ημεδαπή τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 34χρονο υπήκοο Τουρκίας μέσα στο φορτηγό του, κοντά στο κλαμπ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τις καταθέσεις τους και οι δύο συνελήφθησαν από τις αρχές, η 36χρονη κατηγορούμενη για ληστεία περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη και ο 34χρονος για παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Πληροφορίες της ΕΡΤ ανέφεραν πως η 36χρονη ήταν μεθυσμένη και υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν και υπό την επιρροή ναρκωτικών ουσιών. Η 36χρονη στα πρώτα λόγια της στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι ένιωσε να απειλείται η ζωή της και για αυτό έβγαλε μαχαίρι.

Και οι δύο νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ, ενώ θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

