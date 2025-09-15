Πειραιάς: Στο νοσοκομείο οδηγός τρόλεϊ έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε 

Θύμα ξυλοδαρμού φαίνεται πως έπεσε ένας οδηγός τρόλεϊ χθες, Κυριακή (14/09), στον Πειραιά, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός τρόλεϊ στη προσπάθειά του να μετακινήσει το όχημα και υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει.

Ο οδηγός τρόλεϊ κάλεσε την αστυνομία και χρησιμοποίησε την κόρνα του, προκειμένου να ειδοποιήσει τον οδηγό του αυτοκινήτου για να το μετακινήσει. Τότε ήταν – σύμφωνα με την καταγγελία- που εμφανίστηκαν δύο άνδρες και προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον οδηγό του τρόλεϊ, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η κα Δημογλίδου θέλησε να επισημάνει: «Μπορεί όλοι να είμαστε πιεσμένοι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάμε σε όποιον εργαζόμενο βρίσκεται γύρω μας».