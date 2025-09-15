ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν

Συνεδριάζει στις 12:00 η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που έχει επιφορτιστεί με το να ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Εξεταστική Επιτροπή θα συγκαλείται 3 φορές την εβδομάδα, ενώ στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προεδρείου.

Κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να ζητήσουν την εκλογή διακομματικού προεδρείου, αίτημα που όποτε έχει διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα η πλειοψηφία το έχει απορρίψει. Η πρώτη μετωπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, θα σημειωθεί στις επόμενες συνεδριάσεις, με αφορμή τη λίστα μαρτύρων.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υποβολή του πορίσματός της, ορίστηκε στους τρεις μήνες, με δικαίωμα παράτασης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Επιτροπή αποτελείται συνολικά από 31 βουλευτές, με την κυβερνητική πλειοψηφία να προτείνει για τη θέση του προέδρου τον βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και νομικό, Ανδρέα Νικολακόπουλο. Για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου προορίζονται οι Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη.

Εισηγητής της ΝΔ αναμένεται να είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης και μέλη από την πλειοψηφία οι: Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Από το ΠΑΣΟΚ θα στελεχώσουν την εξεταστική επιτροπή οι Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή θα συμμετέχουν οι βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, από την Ελληνική Λύση οι Κώστας Μπούμπας και Παράσχος Παπαδάκης και από την Νίκη ο βουλευτής Νίκος Βρεττός.

Ως αρχικό χρονοδιάγραμμα της επιτροπής έχουν οριστεί οι τρεις μήνες, με το ενδεχόμενο παράτασης των εργασιών της να παραμένει στο τραπέζι σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο με βάση της καταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα στοιχεία για την υπόθεση που θα έρχονται στο φως.

Κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η δημόσια συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την κλήρωση του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου που θα κληθεί να ελέγξει την υπόθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος είχε παραπεμφθεί σε προανακριτική για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο χάρτης των «αμαρτωλών» ΑΦΜ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ύψος των παράνομων καταβολών φτάνει στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομες ενισχύσεις, αποσπώντας συνολικά 17 από τα 22 εκατ. ευρώ. Μόλις 273 ΑΦΜ φέρονται να έλαβαν ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Παράλληλα το φως της δημοσιότητας είδαν κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Όπως η περίπτωση μίας 72χρονης από την Δυτική Μακεδονία που έλαβε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με ψευδείς δηλώσεις και η περίπτωση μίας 69χρονης που εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία δεν δικαιούνταν τις 620.000 ευρώ.

Ο χάρτης των «αμαρτωλών» ΑΦΜ

Στη δημοσιότητα δόθηκε και ο χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν οι 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού. Ο χάρτης παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, την κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Πρωταγωνίστρια στο «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι η Κρήτη, η οποία καταγράφει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που αγγίζει τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,7 που συνολικά καταλογίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα).

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια: